https://ria.ru/20210221/kalashnikov-1598453713.html

"Калашников" и Минобороны ведут переговоры по новому контракту на АК-12

"Калашников" и Минобороны ведут переговоры по новому контракту на АК-12

Концерн "Калашников" и Минобороны РФ ведут переговоры по новому долгосрочному контракту на поставку в российскую армию автоматов АК-12 с доработанной... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T10:06

2021-02-21T10:06

2021-02-21T10:06

россия

калашников (концерн)

ак-12

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Концерн "Калашников" и Минобороны РФ ведут переговоры по новому долгосрочному контракту на поставку в российскую армию автоматов АК-12 с доработанной конструкцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна на проходящей в столице Объединенных Арабских Эмиратов международной оружейной выставке IDEX-2021."В настоящее время Минобороны России прорабатывает возможность заключения с концерном долгосрочного контракта на поставку в увеличенных объемах автоматов АК-12 с изменениями, внесенными по результатам войсковой эксплуатации", - сказали РИА Новости в пресс-службе.В концерне уточнили, что в АК-12 были внесены конструктивные изменения по итогам войсковой эксплуатации этих автоматов в частях и подразделениях Вооруженных сил РФ. Доработки улучшили эргономику оружия и повысили удобство его технического обслуживания."Автомат получил более эргономичный, облегченный регулируемый по длине приклад, новые рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел", - пояснили в пресс-службе компании.АК-12 базовой версии был принят на вооружение в 2018 году. Поставки оружия в войска начались в том же году.На базе АК-12 концерном создан новый автомат АК-19 под натовский патрон 5,56 на 45 мм, который на IDEX-2021 впервые будет показан за рубежом.

https://ria.ru/20210221/snaryady-1598440766.html

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россия, калашников (концерн), ак-12, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность