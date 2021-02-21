Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210221/kalashnikov-1598453713.html
"Калашников" и Минобороны ведут переговоры по новому контракту на АК-12
"Калашников" и Минобороны ведут переговоры по новому контракту на АК-12
Концерн "Калашников" и Минобороны РФ ведут переговоры по новому долгосрочному контракту на поставку в российскую армию автоматов АК-12 с доработанной... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T10:06
2021-02-21T10:06
россия
калашников (концерн)
ак-12
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154830/86/1548308629_0:57:1080:665_1920x0_80_0_0_0aceac5cfc90d0af672094b10b1e7459.png
АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Концерн "Калашников" и Минобороны РФ ведут переговоры по новому долгосрочному контракту на поставку в российскую армию автоматов АК-12 с доработанной конструкцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна на проходящей в столице Объединенных Арабских Эмиратов международной оружейной выставке IDEX-2021."В настоящее время Минобороны России прорабатывает возможность заключения с концерном долгосрочного контракта на поставку в увеличенных объемах автоматов АК-12 с изменениями, внесенными по результатам войсковой эксплуатации", - сказали РИА Новости в пресс-службе.В концерне уточнили, что в АК-12 были внесены конструктивные изменения по итогам войсковой эксплуатации этих автоматов в частях и подразделениях Вооруженных сил РФ. Доработки улучшили эргономику оружия и повысили удобство его технического обслуживания."Автомат получил более эргономичный, облегченный регулируемый по длине приклад, новые рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел", - пояснили в пресс-службе компании.АК-12 базовой версии был принят на вооружение в 2018 году. Поставки оружия в войска начались в том же году.На базе АК-12 концерном создан новый автомат АК-19 под натовский патрон 5,56 на 45 мм, который на IDEX-2021 впервые будет показан за рубежом.
https://ria.ru/20210221/snaryady-1598440766.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154830/86/1548308629_59:0:1022:722_1920x0_80_0_0_0c86b3f610b5d5389d09a2fca13c1eaf.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, калашников (концерн), ак-12, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

"Калашников" и Минобороны ведут переговоры по новому контракту на АК-12

10:06 21.02.2021
 
© Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИААвтоматы АК-12 и АК-15
Автоматы АК-12 и АК-15 - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИА
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Концерн "Калашников" и Минобороны РФ ведут переговоры по новому долгосрочному контракту на поставку в российскую армию автоматов АК-12 с доработанной конструкцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна на проходящей в столице Объединенных Арабских Эмиратов международной оружейной выставке IDEX-2021.
"В настоящее время Минобороны России прорабатывает возможность заключения с концерном долгосрочного контракта на поставку в увеличенных объемах автоматов АК-12 с изменениями, внесенными по результатам войсковой эксплуатации", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
В концерне уточнили, что в АК-12 были внесены конструктивные изменения по итогам войсковой эксплуатации этих автоматов в частях и подразделениях Вооруженных сил РФ. Доработки улучшили эргономику оружия и повысили удобство его технического обслуживания.
"Автомат получил более эргономичный, облегченный регулируемый по длине приклад, новые рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел", - пояснили в пресс-службе компании.
Управляемый снаряд Краснополь - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 03:05Новое оружие России
"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
АК-12 базовой версии был принят на вооружение в 2018 году. Поставки оружия в войска начались в том же году.
На базе АК-12 концерном создан новый автомат АК-19 под натовский патрон 5,56 на 45 мм, который на IDEX-2021 впервые будет показан за рубежом.
 
РоссияКалашников (концерн)АК-12Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США
05:06В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
04:35Посольство РФ оценило высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:23Ученый объяснил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19
04:19Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
04:16Глава МИД Китая обвинил администрацию Трампа в ухудшении отношений с США
03:35В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
03:13Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
03:08Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
03:05"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
02:44Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
02:29Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
02:28Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
02:21Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России
02:07Названа опасность совместного использования аккаунтов
01:36В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
01:27Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве
01:16Россияне определили лучшие поезда 2020 года
01:16Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
01:04Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лента новостейМолния