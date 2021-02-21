"Пыльный туман" из Сахары дошел до Пиренейского полуострова
Небо Мурсии стало розово-желтого цвета, а мэрии Мурсии и Лорки активировали протоколы в связи с повышенным загрязнением воздуха. Несмотря на ожидающийся вечером сильный дождь, уровень загрязнения не снизится до понедельника, сообщает радио Мурсии Onda Regional. Власти рекомендуют не находиться на улице слишком долго, не заниматься спортом на открытом воздухе и избегать поездок на автомобилях в центр города.
19 февраля, 17:41Песок из Сахары может долететь до Санкт-Петербурга
Власти Лорки рекомендуют не устраивать контролируемые пожары в сельскохозяйственных целях, сократить использование электроэнергии в домах, пользоваться общественным транспортом, оставлять личные автомобили за пределами центра города, а также не заниматься спортом на улице.
Судя по фотографиям, которые публикуются в социальных сетях, "желтый туман" накрыл Балеары и Валенсию. Кроме того, метеорологи не исключают, что пыль может дойти до Арагона и Кастилии-ла-Манчи.
Hasard du calendrier ... Il y a 17 ans jour pour jour, le 21/02/2004, une très importante remontée de #sable du #Sahara touchait le Sud-Est du pays, avec une "pluie de boue" sur le pourtour Méditerranéen.— Guillaume Séchet (@Meteovilles) February 21, 2021
📸Gauche > Pierrelatte (Drôme)
Droite > Marseille
via @infoclimat pic.twitter.com/OAjl2MWV9V
Ранее на этой неделе "пыльный туман" из Африки накрыл Канарские острова, ряд рейсов были отменены.
Природный феномен "калима" (взвесь пыли и песка в воздухе) регулярно происходит на Канарах, но реже доходит до континентальной части Испании и Балеарских островов.
7 февраля, 17:51"Песочный дождь" прошел над горнолыжным курортом в ПиренеяхСнег в Пиренейских горах окрасился в бронзовый цвет. Сильные ветра принесли на горнолыжные склоны Франции песок пустыни Сахары. Песчаное облако, добравшееся до Европы, оказалось одним из самых впечатляющих и обширных за последние годы. Помимо Андорры, частицы песка достигли Каталонии, Балеарских островов и Швейцарии.