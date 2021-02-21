https://ria.ru/20210221/ispaniya-1598495779.html

"Пыльный туман" из Сахары дошел до Пиренейского полуострова

"Пыльный туман" из Сахары дошел до Пиренейского полуострова

Пыль и песок, пришедшие из Сахары, накрыли восточную часть Испании, государственное метеорологическое агентство (Aemet) ранее предупредило, что это природное... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T17:29

2021-02-21T17:29

2021-02-21T17:29

арагон

мурсия (город)

испания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588449077_0:13:3429:1942_1920x0_80_0_0_d69c08e2bb4527565c646b2bc31dd5fc.jpg

МАДРИД, 21 фев - РИА Новости. Пыль и песок, пришедшие из Сахары, накрыли восточную часть Испании, государственное метеорологическое агентство (Aemet) ранее предупредило, что это природное явление особенно сильно затронет Мурсию, Валенсию, Балеары.Небо Мурсии стало розово-желтого цвета, а мэрии Мурсии и Лорки активировали протоколы в связи с повышенным загрязнением воздуха. Несмотря на ожидающийся вечером сильный дождь, уровень загрязнения не снизится до понедельника, сообщает радио Мурсии Onda Regional. Власти рекомендуют не находиться на улице слишком долго, не заниматься спортом на открытом воздухе и избегать поездок на автомобилях в центр города.Власти Лорки рекомендуют не устраивать контролируемые пожары в сельскохозяйственных целях, сократить использование электроэнергии в домах, пользоваться общественным транспортом, оставлять личные автомобили за пределами центра города, а также не заниматься спортом на улице.Судя по фотографиям, которые публикуются в социальных сетях, "желтый туман" накрыл Балеары и Валенсию. Кроме того, метеорологи не исключают, что пыль может дойти до Арагона и Кастилии-ла-Манчи.Ранее на этой неделе "пыльный туман" из Африки накрыл Канарские острова, ряд рейсов были отменены.Природный феномен "калима" (взвесь пыли и песка в воздухе) регулярно происходит на Канарах, но реже доходит до континентальной части Испании и Балеарских островов.

https://ria.ru/20210219/sakhara-1598211454.html

https://ria.ru/20210207/pesochnyy-dozhd-proshel-nad-gornolyzhnym-kurortom-v-pireneyakh-1596404360.html

арагон

мурсия (город)

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арагон, мурсия (город), испания, в мире