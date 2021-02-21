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"Пыльный туман" из Сахары дошел до Пиренейского полуострова
"Пыльный туман" из Сахары дошел до Пиренейского полуострова
Пыль и песок, пришедшие из Сахары, накрыли восточную часть Испании, государственное метеорологическое агентство (Aemet) ранее предупредило, что это природное... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T17:29
2021-02-21T17:29
арагон
мурсия (город)
испания
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МАДРИД, 21 фев - РИА Новости. Пыль и песок, пришедшие из Сахары, накрыли восточную часть Испании, государственное метеорологическое агентство (Aemet) ранее предупредило, что это природное явление особенно сильно затронет Мурсию, Валенсию, Балеары.Небо Мурсии стало розово-желтого цвета, а мэрии Мурсии и Лорки активировали протоколы в связи с повышенным загрязнением воздуха. Несмотря на ожидающийся вечером сильный дождь, уровень загрязнения не снизится до понедельника, сообщает радио Мурсии Onda Regional. Власти рекомендуют не находиться на улице слишком долго, не заниматься спортом на открытом воздухе и избегать поездок на автомобилях в центр города.Власти Лорки рекомендуют не устраивать контролируемые пожары в сельскохозяйственных целях, сократить использование электроэнергии в домах, пользоваться общественным транспортом, оставлять личные автомобили за пределами центра города, а также не заниматься спортом на улице.Судя по фотографиям, которые публикуются в социальных сетях, "желтый туман" накрыл Балеары и Валенсию. Кроме того, метеорологи не исключают, что пыль может дойти до Арагона и Кастилии-ла-Манчи.Ранее на этой неделе "пыльный туман" из Африки накрыл Канарские острова, ряд рейсов были отменены.Природный феномен "калима" (взвесь пыли и песка в воздухе) регулярно происходит на Канарах, но реже доходит до континентальной части Испании и Балеарских островов.
https://ria.ru/20210219/sakhara-1598211454.html
https://ria.ru/20210207/pesochnyy-dozhd-proshel-nad-gornolyzhnym-kurortom-v-pireneyakh-1596404360.html
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арагон, мурсия (город), испания, в мире

"Пыльный туман" из Сахары дошел до Пиренейского полуострова

17:29 21.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПустыня Сахара в Тунисе
Пустыня Сахара в Тунисе - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МАДРИД, 21 фев - РИА Новости. Пыль и песок, пришедшие из Сахары, накрыли восточную часть Испании, государственное метеорологическое агентство (Aemet) ранее предупредило, что это природное явление особенно сильно затронет Мурсию, Валенсию, Балеары.
Небо Мурсии стало розово-желтого цвета, а мэрии Мурсии и Лорки активировали протоколы в связи с повышенным загрязнением воздуха. Несмотря на ожидающийся вечером сильный дождь, уровень загрязнения не снизится до понедельника, сообщает радио Мурсии Onda Regional. Власти рекомендуют не находиться на улице слишком долго, не заниматься спортом на открытом воздухе и избегать поездок на автомобилях в центр города.
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Власти Лорки рекомендуют не устраивать контролируемые пожары в сельскохозяйственных целях, сократить использование электроэнергии в домах, пользоваться общественным транспортом, оставлять личные автомобили за пределами центра города, а также не заниматься спортом на улице.
Судя по фотографиям, которые публикуются в социальных сетях, "желтый туман" накрыл Балеары и Валенсию. Кроме того, метеорологи не исключают, что пыль может дойти до Арагона и Кастилии-ла-Манчи.
Ранее на этой неделе "пыльный туман" из Африки накрыл Канарские острова, ряд рейсов были отменены.
Природный феномен "калима" (взвесь пыли и песка в воздухе) регулярно происходит на Канарах, но реже доходит до континентальной части Испании и Балеарских островов.
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7 февраля, 17:51
"Песочный дождь" прошел над горнолыжным курортом в ПиренеяхСнег в Пиренейских горах окрасился в бронзовый цвет. Сильные ветра принесли на горнолыжные склоны Франции песок пустыни Сахары. Песчаное облако, добравшееся до Европы, оказалось одним из самых впечатляющих и обширных за последние годы. Помимо Андорры, частицы песка достигли Каталонии, Балеарских островов и Швейцарии.
 
АрагонМурсия (город)ИспанияВ мире
 
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