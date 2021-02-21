https://ria.ru/20210221/iran-1598469115.html

СМИ узнали о планах Байдена смягчить санкции против Ирана

СМИ узнали о планах Байдена смягчить санкции против Ирана

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность смягчения ограничительных мер, введенных в отношении Ирана во время правления Дональда... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T13:11

2021-02-21T13:11

2021-02-21T18:20

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мид ирана

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность смягчения ограничительных мер, введенных в отношении Ирана во время правления Дональда Трампа, в стремлении "возродить" ядерную сделку, сообщает газета Times со ссылкой на источник.Издание отмечает, что "несмотря на то, что администрация Байдена настаивает на своем желании сперва сесть за стол переговоров, есть признаки того, что послабление санкций не за горами"."Смягчение санкций определенно на подходе. Не сегодня или завтра. Но оно на подходе", - сообщил газете хорошо осведомленный источник из сферы национальной безопасности.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что администрация Байдена обдумывает несколько вариантов того, как можно облегчить финансовое положение Ирана без снятия экономических санкций в отношении этой страны.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сообщил, что Евросоюз проводит интенсивные консультации по возможности созыва неформальной встречи по иранской ядерной сделке с участием США. США, в свою очередь, заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что "шестерка" перестала существовать после того, как США вышли из ядерной сделки – остались только пять посредников, и указал на необходимость снятия антииранских санкций.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись к началу 2020 года от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/iran-1598194889.html

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россия, дональд трамп, мид ирана, евросоюз, джо байден, майкл блумберг, москва, сша, в мире