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Байден не изменил политику в отношении Тегерана, заявил глава МИД Ирана
Байден не изменил политику в отношении Тегерана, заявил глава МИД Ирана
Президент США Джо Байден не поменял политику своего предшественника в отношении Тегерана, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T12:21
2021-02-21T12:51
россия
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
магатэ
джо байден
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден не поменял политику своего предшественника в отношении Тегерана, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф."Ничего не изменилось. Байден заявляет, что политика (Дональда) Трампа максимального давления оказалась политикой максимального провала. Однако они не поменяли свою политику. Проблема в том, что США пристрастились к санкциям", - сказал Зариф телеканалу Press TV."Нам нужны действия, а не обещания. Мы хотим видеть перемены в поведении, чтобы не повторилось беззаконие, начатом (при президенте) Дональде Трампе", - добавил министр.По его словам, как только "все выполнят свою часть обязательств" в соответствии с ядерной сделкой, пройдут и переговоры по ядерной сделке с участием США, однако они не будут касаться изменения соглашения или каких-то новых положений сделки – региональных вопросов и иранской ракетной программе."Однако мы будем обсуждать, как гарантировать то, что действия США (выход из сделки и восстановление санкций) не повторятся, как этого избежать", - сказал Зариф, подчеркнув, что как только США вернутся в ядерную сделку, будет поднят вопрос компенсаций Ирану за выход Вашингтона из соглашения.В преддверии ограничения Ираном инспекционной деятельности МАГАТЭ, ожидаемого 23 февраля, он подчеркнул, что стране нечего скрывать и не нужно ядерное оружие, и добавил, что предпринятые Тегераном меры по сокращению обязательств являются обратимыми и не нарушают ядерную сделку.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.Однако в течение практически года Иран не предпринимал резких шагов до того, как в конце 2020 года в Иране появился закон "Стратегическая мера по отмене санкций", обязывающий начать производство урана с уровнем обогащения 20% (а не 3,67%, в соответствии с соглашением), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.Иран уже обогатил уран до требуемого законом уровня и занимается подготовкой к монтажу центрифуг IR-2m и IR-6, в то время как ядерная сделка предполагает использование IR-1 для обогащения урана. Кроме того, Иран сообщил о намерении ограничить инспекционную деятельность организации с 23 февраля.
https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598108833.html
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россия, мохаммад джавад зариф, дональд трамп, магатэ, джо байден, иран, сша, в мире

Байден не изменил политику в отношении Тегерана, заявил глава МИД Ирана

12:21 21.02.2021 (обновлено: 12:51 21.02.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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ТЕГЕРАН, 21 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден не поменял политику своего предшественника в отношении Тегерана, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Ничего не изменилось. Байден заявляет, что политика (Дональда) Трампа максимального давления оказалась политикой максимального провала. Однако они не поменяли свою политику. Проблема в том, что США пристрастились к санкциям", - сказал Зариф телеканалу Press TV.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 01:44
США отозвали заявление Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана
"Нам нужны действия, а не обещания. Мы хотим видеть перемены в поведении, чтобы не повторилось беззаконие, начатом (при президенте) Дональде Трампе", - добавил министр.
По его словам, как только "все выполнят свою часть обязательств" в соответствии с ядерной сделкой, пройдут и переговоры по ядерной сделке с участием США, однако они не будут касаться изменения соглашения или каких-то новых положений сделки – региональных вопросов и иранской ракетной программе.
"Однако мы будем обсуждать, как гарантировать то, что действия США (выход из сделки и восстановление санкций) не повторятся, как этого избежать", - сказал Зариф, подчеркнув, что как только США вернутся в ядерную сделку, будет поднят вопрос компенсаций Ирану за выход Вашингтона из соглашения.
В преддверии ограничения Ираном инспекционной деятельности МАГАТЭ, ожидаемого 23 февраля, он подчеркнул, что стране нечего скрывать и не нужно ядерное оружие, и добавил, что предпринятые Тегераном меры по сокращению обязательств являются обратимыми и не нарушают ядерную сделку.
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 19:47
Президент Ирана призвал США уйти с Ближнего Востока
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
Однако в течение практически года Иран не предпринимал резких шагов до того, как в конце 2020 года в Иране появился закон "Стратегическая мера по отмене санкций", обязывающий начать производство урана с уровнем обогащения 20% (а не 3,67%, в соответствии с соглашением), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Иран уже обогатил уран до требуемого законом уровня и занимается подготовкой к монтажу центрифуг IR-2m и IR-6, в то время как ядерная сделка предполагает использование IR-1 для обогащения урана. Кроме того, Иран сообщил о намерении ограничить инспекционную деятельность организации с 23 февраля.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали во время онлайн пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 13:36
Посол Ирана в России назвал условие возвращения США к ядерной сделке
 
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