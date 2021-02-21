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Названы меры профилактики птичьего гриппа H5N8
Названы меры профилактики птичьего гриппа H5N8
Директор Научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как избежать инфицирования птичьим гриппом. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T11:01
2021-02-21T17:56
птичий грипп h5n8
георгий викулов
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Директор Научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как избежать инфицирования птичьим гриппом.Специалист подчеркнул, что итоги предыдущих эпидемий и вспышек этого вирусного заболевания говорят о достаточно высокой летальности у заразившихся, в связи с чем необходимо соблюдать меры предосторожности."При путешествиях и посещении экзотических ресторанов стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа", — сказал он в комментарии телеканалу "Мир 24".Также Викулов посоветовал воздержаться от употребления дикой птицы и предупредил, что контакту с зараженным животным могут подвергнуться люди, занимающиеся охотой.Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в конце декабря прошлого года семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире. Ученые центра "Вектор" выделили генетический материал патогена у семерых сотрудников фабрики на Юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц произошла вспышка инфекции. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение вируса.
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птичий грипп h5n8, георгий викулов, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Названы меры профилактики птичьего гриппа H5N8

11:01 21.02.2021 (обновлено: 17:56 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкМолодые курицы в корпусе для выращивания молодняка
Молодые курицы в корпусе для выращивания молодняка - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Директор Научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как избежать инфицирования птичьим гриппом.
Специалист подчеркнул, что итоги предыдущих эпидемий и вспышек этого вирусного заболевания говорят о достаточно высокой летальности у заразившихся, в связи с чем необходимо соблюдать меры предосторожности.
"При путешествиях и посещении экзотических ресторанов стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа", — сказал он в комментарии телеканалу "Мир 24".
Также Викулов посоветовал воздержаться от употребления дикой птицы и предупредил, что контакту с зараженным животным могут подвергнуться люди, занимающиеся охотой.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в конце декабря прошлого года семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире. Ученые центра "Вектор" выделили генетический материал патогена у семерых сотрудников фабрики на Юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц произошла вспышка инфекции. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение вируса.
Вакцинация птиц против вируса птичьего гриппа - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 02:41
Биолог оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
 
птичий грипп H5N8Георгий ВикуловРоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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