https://ria.ru/20210221/gripp-1598458363.html

Названы меры профилактики птичьего гриппа H5N8

Названы меры профилактики птичьего гриппа H5N8

Директор Научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как избежать инфицирования птичьим гриппом. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T11:01

2021-02-21T11:01

2021-02-21T17:56

птичий грипп h5n8

георгий викулов

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Директор Научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как избежать инфицирования птичьим гриппом.Специалист подчеркнул, что итоги предыдущих эпидемий и вспышек этого вирусного заболевания говорят о достаточно высокой летальности у заразившихся, в связи с чем необходимо соблюдать меры предосторожности."При путешествиях и посещении экзотических ресторанов стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа", — сказал он в комментарии телеканалу "Мир 24".Также Викулов посоветовал воздержаться от употребления дикой птицы и предупредил, что контакту с зараженным животным могут подвергнуться люди, занимающиеся охотой.Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в конце декабря прошлого года семь россиян заразились вирусом птичьего гриппа А (H5N8). По ее словам, это первый случай инфицирования человека этим штаммом в мире. Ученые центра "Вектор" выделили генетический материал патогена у семерых сотрудников фабрики на Юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц произошла вспышка инфекции. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение вируса.

https://ria.ru/20210221/gripp-1598440374.html

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птичий грипп h5n8, георгий викулов, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)