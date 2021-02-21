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В Астрахани рассказали о состоянии рабочих после вспышки птичьего гриппа
В Астрахани рассказали о состоянии рабочих после вспышки птичьего гриппа
Семь рабочих Владимировской птицефабрики в Астраханской области прошли лечение после вспышки птичьего гриппа на предприятии, их здоровью ничто не угрожает,... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T09:49
2021-02-21T09:49
анна попова
здоровье - общество
ахтубинский район
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Семь рабочих Владимировской птицефабрики в Астраханской области прошли лечение после вспышки птичьего гриппа на предприятии, их здоровью ничто не угрожает, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.В субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка, выделен генетический материал птичьего гриппа. Это стало первым в России лабораторно подтвержденным случаем инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А.По данным администрации губернатора Астраханской области, в начале декабря прошлого года на птицефабрике в Ахтубинском районе произошла вспышка птичьего гриппа. "У семи сотрудников птицефабрики в этот период наблюдалось легкое расстройство здоровья (першение в горле), все лечились амбулаторно. Их здоровью ничего не угрожает", - говорится в информации, предоставленной РИА Новости.На предприятии были приняты карантинные меры. Птица и продукция уничтожены, проведена дезинфекция. С 24 февраля планируется провести побелку и заключительную дезинфекцию с контролем качества. С 15 апреля - приобретение цыплят.По данным администрации Ахтубинского района, на птицефабрике "Владимировская", где произошла вспышка птичьего гриппа, был введен режим ЧС. К середине декабря там пало более 600 тысяч голов птицы. Все поголовье уничтожили.
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ахтубинский район
астраханская область
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анна попова, здоровье - общество, ахтубинский район, астраханская область

В Астрахани рассказали о состоянии рабочих после вспышки птичьего гриппа

09:49 21.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийВакцинация птиц против вируса "птичьего гриппа"
Вакцинация птиц против вируса птичьего гриппа - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Семь рабочих Владимировской птицефабрики в Астраханской области прошли лечение после вспышки птичьего гриппа на предприятии, их здоровью ничто не угрожает, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.
В субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка, выделен генетический материал птичьего гриппа. Это стало первым в России лабораторно подтвержденным случаем инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А.
По данным администрации губернатора Астраханской области, в начале декабря прошлого года на птицефабрике в Ахтубинском районе произошла вспышка птичьего гриппа. "У семи сотрудников птицефабрики в этот период наблюдалось легкое расстройство здоровья (першение в горле), все лечились амбулаторно. Их здоровью ничего не угрожает", - говорится в информации, предоставленной РИА Новости.
На предприятии были приняты карантинные меры. Птица и продукция уничтожены, проведена дезинфекция. С 24 февраля планируется провести побелку и заключительную дезинфекцию с контролем качества. С 15 апреля - приобретение цыплят.
По данным администрации Ахтубинского района, на птицефабрике "Владимировская", где произошла вспышка птичьего гриппа, был введен режим ЧС. К середине декабря там пало более 600 тысяч голов птицы. Все поголовье уничтожили.
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