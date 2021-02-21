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В Греции сотни домов шестые сутки остаются без света после снегопада
В Греции сотни домов шестые сутки остаются без света после снегопада
Сотни домов в столичном регионе Аттика шестые сутки остаются без электроснабжения после прошедшего во вторник и среду снегопада, сообщил оператор... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T13:54
2021-02-21T13:54
кириакос мицотакис
компартия греции
сириза
греция
европа
афины
в мире
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АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. Сотни домов в столичном регионе Аттика шестые сутки остаются без электроснабжения после прошедшего во вторник и среду снегопада, сообщил оператор распределительных сетей Греции HEDNO.СМИ и оппозиция обвиняют власти Греции в неспособности справиться с проблемами в электроснабжении.Прошедший в Афинах во вторник и среду снегопад стал сильнейшим за последние 40 лет. В центре Афин снег шел в течение 24 часов, а в Аттике - 36 часов, выпало около 20-25 сантиметров снега. Мокрый снег ломал ветви и целые деревья, которые рвали провода.В основном пострадали северные пригороды Афины, здесь без электроснабжения оказались 70 тысяч домовладений. Хотя снег на большей части Аттики растаял уже в среду, он до сих пор лежит в северных районах, всего в нескольких километрах от центра Афин.Греческие энергетики обещали к вечеру среды восстановить электроснабжение всех домов в Аттике, однако к вечеру среды без света были 10 тысяч человек. Работы идут медленно. За последние сутки удалось восстановить электроснабжение примерно в 300 домах, но еще около 400 остаются без света."После устранения повреждений в сети среднего напряжения продолжаются работы бригад энергетиков в сети низкого напряжения в районах Агиос Стефанос, Дросия, Аникси, Дионисос, Экали и Кифисия. По оценкам, количество домохозяйств, у которых все еще есть проблемы с электроснабжением, составляет менее 400, работа специалистов продолжается в стабильном темпе", - говорится в сообщении.Восстановление энергоснабжения требует проведения работ по каждому источнику питания отдельно, подчеркивают в компании.ХолодВ Греции нет центрального отопления, и без света невозможно запустить системы автономного обогрева. "Мы спим под тремя одеялами, в одежде, и мерзнем", - рассказала греческому общественному телевидению ERT жительница одного из домов, оставшихся без света.Температура на улице стоит плюсовая – днем порядка плюс 14 градусов, ночью 2-4 градуса тепла.Как сообщает ERT, энергетикам предстоит распилить и убрать еще десятки сломанных деревьев.Небывалый ущербНепогода, которая, по данным национальной метеослужбы, была одной из худших за последние 40 лет, затронула около 100 тысяч семей по всей стране, оставив их без электроснабжения, сообщило министерство окружающей среды и энергетики Греции.Самые большие проблемы с отключением электроэнергии были в Северной Аттике, на севере острова Эвбея, на Спорадских островах и в районе Янины.По данным HEDNO, в северных пригородах Афин во время циклона "Медея" произошли поломки примерно в 70 тысяч домохозяйствах.Подавляющее большинство повреждений вызвано падающими ветками или целыми деревьями на линиях электропередач. Только в Аттике упало около 1500 деревьев, что вызвало серьезные проблемы с сетью.Всего повреждено 250 километров линий электропередачи, сломано более 50 столбов, серьезно повреждено более 40 подстанций среднего напряжения.В районах Центральной Греции и на островах Спорады от проблем с электроснабжением пострадали 20 тысяч семей по всей Медее. В районе Янины на севере Греции было повреждено 94 километра сети, проблемы затронули почти 2500 домов.Распределительные сети и электрокомпания пообещали снизить счета за электричество пострадавшим домохозяйствам. Электроэнергия в феврале обойдется на 30% дешевле, заверила компания PPC.КритикаОппозиционные партии и средства массовой информации резко критикуют власти за неспособность наладить электроснабжение после циклона."Мы платим за самую дорогую электроэнергию в Европе и у нас самая устаревшая сеть", - написало издание newsbreak.gr.По его данным, Греция находится в списке европейских стран, где чаще всего происходят сбои в электроснабжении.Компартия Греции заявила, что сегодняшняя ситуация стала следствие политики как ныне правящей партии "Новая демократия", так и находившейся у власти почти пять лет Коалиции радикальных левых СИРИЗА, при которое были приватизированы сети по распределению энергии."В то время как все дни правительство и государственные чиновники заверяли о готовности государственного механизма перед лицом снегопада, которого все ждали, выяснилось, что единственный существующий план - "мы останемся дома". Ужасная ситуация в Аттике, где из-за двадцати сантиметров снега автомагистрали и основные дороги остаются закрытыми, общественный транспорт остановлен, а целые районы не имеют электричества, отражает огромные недостатки в области гражданской защиты, планирования и инфраструктуры для нужд людей", - завил лидер Компартии Греции Димитрис Куцумбас.Поддерживающая правительство газета "Катимерини" опубликовала карикатуру в стиле советских плакатов 1920-х годов – премьер-министр Кириакос Мицотакис на фоне Акрополя и высоковольтных ЛЭП держит кабель. Надпись на русском языке гласит - "Электрификация Афины 2021".
https://ria.ru/20210220/apokalipsis-2021-na-mir-obrushilsya-silneyshiy-snegopad-1598426521.html
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кириакос мицотакис, компартия греции, сириза, греция, европа, афины, в мире

В Греции сотни домов шестые сутки остаются без света после снегопада

13:54 21.02.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникМорозы в Греции
Морозы в Греции - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. Сотни домов в столичном регионе Аттика шестые сутки остаются без электроснабжения после прошедшего во вторник и среду снегопада, сообщил оператор распределительных сетей Греции HEDNO.
СМИ и оппозиция обвиняют власти Греции в неспособности справиться с проблемами в электроснабжении.
Прошедший в Афинах во вторник и среду снегопад стал сильнейшим за последние 40 лет. В центре Афин снег шел в течение 24 часов, а в Аттике - 36 часов, выпало около 20-25 сантиметров снега. Мокрый снег ломал ветви и целые деревья, которые рвали провода.
В основном пострадали северные пригороды Афины, здесь без электроснабжения оказались 70 тысяч домовладений. Хотя снег на большей части Аттики растаял уже в среду, он до сих пор лежит в северных районах, всего в нескольких километрах от центра Афин.
Греческие энергетики обещали к вечеру среды восстановить электроснабжение всех домов в Аттике, однако к вечеру среды без света были 10 тысяч человек. Работы идут медленно. За последние сутки удалось восстановить электроснабжение примерно в 300 домах, но еще около 400 остаются без света.
"После устранения повреждений в сети среднего напряжения продолжаются работы бригад энергетиков в сети низкого напряжения в районах Агиос Стефанос, Дросия, Аникси, Дионисос, Экали и Кифисия. По оценкам, количество домохозяйств, у которых все еще есть проблемы с электроснабжением, составляет менее 400, работа специалистов продолжается в стабильном темпе", - говорится в сообщении.
Восстановление энергоснабжения требует проведения работ по каждому источнику питания отдельно, подчеркивают в компании.
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Холод

В Греции нет центрального отопления, и без света невозможно запустить системы автономного обогрева. "Мы спим под тремя одеялами, в одежде, и мерзнем", - рассказала греческому общественному телевидению ERT жительница одного из домов, оставшихся без света.
Температура на улице стоит плюсовая – днем порядка плюс 14 градусов, ночью 2-4 градуса тепла.
Как сообщает ERT, энергетикам предстоит распилить и убрать еще десятки сломанных деревьев.
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Небывалый ущерб

Непогода, которая, по данным национальной метеослужбы, была одной из худших за последние 40 лет, затронула около 100 тысяч семей по всей стране, оставив их без электроснабжения, сообщило министерство окружающей среды и энергетики Греции.
Самые большие проблемы с отключением электроэнергии были в Северной Аттике, на севере острова Эвбея, на Спорадских островах и в районе Янины.
По данным HEDNO, в северных пригородах Афин во время циклона "Медея" произошли поломки примерно в 70 тысяч домохозяйствах.
Подавляющее большинство повреждений вызвано падающими ветками или целыми деревьями на линиях электропередач. Только в Аттике упало около 1500 деревьев, что вызвало серьезные проблемы с сетью.
Всего повреждено 250 километров линий электропередачи, сломано более 50 столбов, серьезно повреждено более 40 подстанций среднего напряжения.
В районах Центральной Греции и на островах Спорады от проблем с электроснабжением пострадали 20 тысяч семей по всей Медее. В районе Янины на севере Греции было повреждено 94 километра сети, проблемы затронули почти 2500 домов.
Распределительные сети и электрокомпания пообещали снизить счета за электричество пострадавшим домохозяйствам. Электроэнергия в феврале обойдется на 30% дешевле, заверила компания PPC.
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Критика

Оппозиционные партии и средства массовой информации резко критикуют власти за неспособность наладить электроснабжение после циклона.
"Мы платим за самую дорогую электроэнергию в Европе и у нас самая устаревшая сеть", - написало издание newsbreak.gr.
По его данным, Греция находится в списке европейских стран, где чаще всего происходят сбои в электроснабжении.
Компартия Греции заявила, что сегодняшняя ситуация стала следствие политики как ныне правящей партии "Новая демократия", так и находившейся у власти почти пять лет Коалиции радикальных левых СИРИЗА, при которое были приватизированы сети по распределению энергии.
"В то время как все дни правительство и государственные чиновники заверяли о готовности государственного механизма перед лицом снегопада, которого все ждали, выяснилось, что единственный существующий план - "мы останемся дома". Ужасная ситуация в Аттике, где из-за двадцати сантиметров снега автомагистрали и основные дороги остаются закрытыми, общественный транспорт остановлен, а целые районы не имеют электричества, отражает огромные недостатки в области гражданской защиты, планирования и инфраструктуры для нужд людей", - завил лидер Компартии Греции Димитрис Куцумбас.
Поддерживающая правительство газета "Катимерини" опубликовала карикатуру в стиле советских плакатов 1920-х годов – премьер-министр Кириакос Мицотакис на фоне Акрополя и высоковольтных ЛЭП держит кабель. Надпись на русском языке гласит - "Электрификация Афины 2021".
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