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Греция продлила ограничение на въезд россиян

Греция продлила ограничение на въезд россиян

Правительство Греции продлило разрешение на въезд до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус, ваучера на отель или... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T06:19

2021-02-21T06:19

2021-02-21T10:32

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АФИНЫ, 21 фев — РИА Новости. Правительство Греции продлило разрешение на въезд до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус, ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране. Такой режим действует с сентября прошлого года. Сейчас власти продлили его действие с шести часов утра утра 22 февраля до того же времени 8 марта.Условия въезда остаются прежними. Россияне могут попасть на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. При себе необходимо иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира. Если же клиент без справки окажется на рейсе, компании придется депортировать его за свой счет.Россияне за день до прибытия должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) и указать свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилета могут выборочно забирать тест на COVID-19, в этом случае иностранец до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч евро, власти также тщательно проверяют соблюдение режима самоизоляции.Россия 28 января объявила, что возобновляет авиасообщение с Грецией с 8 февраля, рейсы Москва – Афины будут выполняться два раза в неделю.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Греции с 7 ноября 2020 года действует всеобщий карантин.

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коронавирус covid-19, россия, греция, в мире