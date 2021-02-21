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Сотрудник ФСБ рассказал, как раскалывают террористов в аэропортах
Сотрудник ФСБ рассказал, как раскалывают террористов в аэропортах
Сотрудник ФСБ на условиях анонимности рассказал "МК", как выявляют террористов-смертников на авиарейсах. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T18:11
2021-02-21T18:22
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общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сотрудник ФСБ на условиях анонимности рассказал "МК", как выявляют террористов-смертников на авиарейсах. Собеседник газеты рассказал, что много лет ФСБ держит под тотальным контролем рейсы из мусульманских стран, а также заранее берет списки пассажиров по остальным направлениям. "На карандаш с европейских направлений берем выходцев из СНГ, с Кавказа и из Татарстана", — пояснил он. Уже по прибытии в Москву их могут опросить сотрудники ФСБ. При этом возвращающиеся из путешествия туристы, как правило, под подозрения силовиков не попадают. "А вот если человек прожил, например, полтора года в Турции, несомненно, присутствует повод для опроса", — уточнил собеседник. Он отметил, что у подозрительных пассажиров обычно спрашивают, работали ли они за границей, на какие средства жили и почему решили вернуться.По его словам, в среднем с рейса из Турции или Ирана опрашивают по 10-15 человек. Сотрудник ФСБ подчеркнул, что смертника нельзя отличить по одежде, так как террористы стараются слиться с толпой. Он добавил, что подозрительного пассажира стараются постепенно раскрепостить, чтобы вывести на чистую воду. "За десять минут становится ясно, что из себя представляет пассажир", — отметил силовик. Он рассказал, что экстремисты по-разному себя ведут при общении: некоторые дерзят, другие теряются. Тут все зависит от наставника, готовившего террориста к общению с правоохранителями, пояснил сотрудник спецслужб. По словам собеседника газеты, "расколоть" мужчину проще, чем женщину. С молодыми девушками приходится общаться максимально деликатно, пассажирок постарше часто приходится отпускать, однако в таком случае их берут на контроль сотрудники ФСБ в республике. У опрашиваемого пассажира также просят телефон, чтобы изучить содержимое переписок, фотографии, страницы в соцсетях. Если видна возможная причастность к экстремизму, беседа продолжается, а на телефоне восстанавливают стертые файлы, также досматривается багаж. "Разговор продолжится, даже если на это понадобится несколько часов, пока собеседник не сознается", — пояснил силовик. При этом он добавил, что "сыворотку правды" применяют крайне редко — это часто нецелесообразно. К тому же для этого нужно разрешение от вышестоящих подразделений. Собеседник издания рассказал, что при наличии доказательств пассажира передают спецслужбам, которые не оставят его без контроля.Иностранцев же депортируют, передав все необходимые сведения коллегам из местных силовых структур.
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россия, фсб, общество

Сотрудник ФСБ рассказал, как раскалывают террористов в аэропортах

18:11 21.02.2021 (обновлено: 18:22 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Сотрудник ФСБ на условиях анонимности рассказал "МК", как выявляют террористов-смертников на авиарейсах.
Собеседник газеты рассказал, что много лет ФСБ держит под тотальным контролем рейсы из мусульманских стран, а также заранее берет списки пассажиров по остальным направлениям.
"На карандаш с европейских направлений берем выходцев из СНГ, с Кавказа и из Татарстана", — пояснил он.
Уже по прибытии в Москву их могут опросить сотрудники ФСБ. При этом возвращающиеся из путешествия туристы, как правило, под подозрения силовиков не попадают.
"А вот если человек прожил, например, полтора года в Турции, несомненно, присутствует повод для опроса", — уточнил собеседник. Он отметил, что у подозрительных пассажиров обычно спрашивают, работали ли они за границей, на какие средства жили и почему решили вернуться.
По его словам, в среднем с рейса из Турции или Ирана опрашивают по 10-15 человек.
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Сотрудник ФСБ подчеркнул, что смертника нельзя отличить по одежде, так как террористы стараются слиться с толпой.
Он добавил, что подозрительного пассажира стараются постепенно раскрепостить, чтобы вывести на чистую воду.
"За десять минут становится ясно, что из себя представляет пассажир", — отметил силовик.
Он рассказал, что экстремисты по-разному себя ведут при общении: некоторые дерзят, другие теряются. Тут все зависит от наставника, готовившего террориста к общению с правоохранителями, пояснил сотрудник спецслужб.
По словам собеседника газеты, "расколоть" мужчину проще, чем женщину. С молодыми девушками приходится общаться максимально деликатно, пассажирок постарше часто приходится отпускать, однако в таком случае их берут на контроль сотрудники ФСБ в республике.
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У опрашиваемого пассажира также просят телефон, чтобы изучить содержимое переписок, фотографии, страницы в соцсетях. Если видна возможная причастность к экстремизму, беседа продолжается, а на телефоне восстанавливают стертые файлы, также досматривается багаж.
"Разговор продолжится, даже если на это понадобится несколько часов, пока собеседник не сознается", — пояснил силовик.
При этом он добавил, что "сыворотку правды" применяют крайне редко — это часто нецелесообразно. К тому же для этого нужно разрешение от вышестоящих подразделений.
Собеседник издания рассказал, что при наличии доказательств пассажира передают спецслужбам, которые не оставят его без контроля.
Иностранцев же депортируют, передав все необходимые сведения коллегам из местных силовых структур.
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