https://ria.ru/20210221/feldsher-1598374182.html

"Сбежать не можем: кто останется?" Будни фельдшеров, работающих в глуши

"Сбежать не можем: кто останется?" Будни фельдшеров, работающих в глуши

Инсульт, инфаркт, ранения острыми предметами — фельдшеры, работающие в труднодоступных деревнях, первыми спешат на помощь местным жителям. Когда скорая не может РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T08:00

2021-02-21T08:00

2021-02-21T08:08

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

медицинская помощь

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тюменская область

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Мария Марикян. Инсульт, инфаркт, ранения острыми предметами — фельдшеры, работающие в труднодоступных деревнях, первыми спешат на помощь местным жителям. Когда скорая не может доехать к пациенту, действовать нужно без промедлений. Иногда приходится придумывать, как добраться в больницу по реке и болоту. О буднях работников ФАПов в глухих районах — в материале РИА Новости ко Дню фельдшера."Вдали от цивилизации"Малый Уват — небольшая деревня в Тюменской области, здесь чуть больше 150 человек. Самый важный объект — фельшерско-акушерский пункт (ФАП), появившийся в 1987-м. "Есть еще школа: там дети учатся до четвертого класса, а оканчивают уже в селе Тукуз, что в 15 километрах от нас. Живут в интернате. Есть также магазин и мечеть. Был клуб, но его снесли лет десять назад", — описывает нехитрый быт поселка Аниса Фаттакова.Она родом из этой деревни, окончила в Тобольске медучилище и вернулась. "Устроилась в ФАП в 1989-м. Работала, правда, с перерывами: уходила в декрет три раза. Сейчас у меня уже и внуки пошли".Аниса не скрывает: фельдшерский труд непрост. Скорую, которая едет обычно из Тукуза, не всегда дождешься. Весной и летом добираться до больницы приходится либо на моторной лодке по реке Агитке, либо на болотоходе."В морозы проще: по льду скорая до нас доедет без проблем. И по зимнику. Дороги размывает с марта, речка оттаивает к маю. Мы как на острове, вдали от цивилизации — кругом болото, — объясняет Аниса. — Лодка здесь есть у каждого, а вот болотоход не у всех. У нас, конечно, имеется. Как иначе? Если что-то срочное, муж мне помогает переправляться. Сама, признаюсь, не вожу и по воде не берусь одна плыть, нужно, чтобы кто-то был рядом, пока я смотрю за пациентом. Супруг у меня работает вахтовым методом. Когда его нет, на помощь приходят односельчане — народ у нас сплоченный"."Должны держать руку на пульсе"Бывало, вызывали санавиацию, чтобы доставить пациента в областную больницу в село Вагай. "В прошлом году девушка из города приехала в Малый Уват навестить родителей. От Тукуза ее довезли на болотоходе. Однако подобные путешествия ей были категорически противопоказаны: она вынашивала ребенка. На следующий день беременной стало плохо — начались преждевременные схватки, кровотечение. Мы все перепугались, думали, плод уже не спасти. Санавиация оперативно доставила реаниматологов. Все хорошо закончилось: родила в полете".Впрочем, подобные истории для глухой тюменской деревни — редкость. Обычно Фаттакова справляется самостоятельно. "У нас, например, ни одного заболевшего ковидом, — не скрывает гордости фельдшер. — Люди дисциплинированные, все профилактические меры строго соблюдают".Однажды Анисе пришлось шесть часов идти пешком по болоту до Тукуза. "Там я получаю все медикаменты для ФАПа. Запасы иссякли, срочно нужно было пополнить. Так получилось, что ни лодки свободной в селе не было, ни машины: люди не сидят на месте, выезжают кто куда, чтобы на жизнь заработать, семью прокормить. Что делать, отправилась пешком. Страшно было, у нас ведь медведи. К счастью, добралась без приключений. К слову, нам помогают не только медикаментами: ежемесячно областная больница организует семинары и лекции для сотрудников ФАПа. Мы ведь должны держать руку на пульсе".Собеседница признается: к такой жизни она привыкла, мысли уехать из родной деревни не возникало. Фаттаковой пообещали, что в следующем году в Малом Увате поставят новый ФАП: деревянное здание сильно обветшало. "А еще, возможно, скоро откроют полноценную школу. Надеюсь, про нас не забудут! — не теряет оптимизма Аниса. — Я люблю свою работу. Мы не можем взять и сбежать. Кто тогда останется?""За мной увязались пьяные мужики"Надежда Муравьева почти тридцать лет заведует ФАПом в деревне Чудской Бор Тосненского района Ленинградской области. Под ее опекой — 167 человек. "Семь деревень в радиусе семи километров. На вызов выезжаю на велосипеде. Было время, когда пешком ходила. Теперь мне 57 — уже не тот возраст. Муж подвозит, если свободен".ФАП в ведении поликлиники города Любани, что в 20 километрах от Чудского Бора. "В последние годы ситуация с дорогами стабилизировалась. Раньше скорую долго ждали. Бывает всякое: нужна помощь здесь и сейчас. Жизнь в селе — не праздник: кто тюкнет себе по ноге топором, пока дрова колет, кого собака укусит. И клещей постоянно вытаскиваю. Выходной — не выходной: все знают, где живу, если что, сразу бегут ко мне. И ведь не откажешь. Как потом в глаза смотреть людям?"Одна из самых проблемных деревень — Малая Горка. Она за рекой, которую вброд не перейти. "Раньше был подвесной деревянный мостик. Помню, отправилась на обход, мне как раз дали в больнице новый кардиологический аппарат весом как аккумулятор для машины. Очень боялась уронить его в воду, когда переходила реку. Мост неустойчивый: слететь вниз можно было на раз-два. Потом сделали другой — хороший и крепкий. Но на автомобиле туда все равно не проехать. Несли человека до берега — в лодку, и только потом в машину. Сейчас в Малой Горке остался один пенсионер. До больницы, если нужно, добирается сам. Мы, конечно, с ним на связи — мало ли что".Сложный маршрут и до деревень Кунесть и Дроздово. "Есть короткий путь — семь километров. Пять заасфальтированы, два — полное бездорожье. Даже лесовоз не одолеет. Бывало, я на свой страх и риск добиралась пешком. Ноги проваливались в глину, колеса велосипеда, нагруженного медикаментами, забивались — на себе его в итоге несла. Выберусь — и к речке, привести себя в божеский вид: джинсы чистила, кроссовки мыла".В объезд — 14 километров. "Часть дороги профинансировал меценат, другую сделали силами Союза садоводов. Сначала подвозили родные или соседи. Потом с машиной для несрочных вызовов и обходов стала помогать больница, раньше это не входило в ее обязанности. Главврач пошел навстречу — после того, как я явилась в слезах и сообщила, что больше пешком ходить не буду. Дело в том, что как-то раз на обратном пути после обхода за мной увязались в лесу пьяные мужики. Бежала что было сил, чудом оторвалась!""Важна каждая секунда"Случаев, когда нужно оперативно спасать человека, не дожидаясь скорой, у Надежды было много. "В прошлом году маленький ребенок перегрелся на солнце. Я была в ФАПе, через окно увидела, как родители бегут ко мне за помощью. Ребенок — на руках отца, ни на что не реагировал. Я сделала то, что необходимо в такой ситуации, однако мальчик никак в себя не приходил. Скорую, конечно, сразу вызвали, но свободная машина была только в Тосно — почти в пятидесяти километрах от нас".Время поджимало. Надежда позвонила родственнику, тот бросил все дела и подключился к спасательной операции. "Мы двинулись навстречу скорой. Добрались до больницы в Любани, оттуда ребенка госпитализировали в реанимацию в Тосно. Спасли!"Муравьева вспоминает еще одну историю: в Кунести пенсионерка глубокой осенью два дня пролежала с инсультом в неотапливаемой избе. "Причем целенаправленно я к ней не собиралась. Просто на обходе заглядывала ко всем. Оказала помощь, вызвала скорую, затопила печь. Вытащили". В другой раз в той же деревне мужчину разбил инфаркт. "Я бегом к соседу, тот завел грузовик, полетели в больницу. Как мы пациента весом под 150 килограммов подняли в машину — отдельная песня. Еле на носилках вдвоем донесли".За всю практику у нее ни одного летального случая. "Я с душой работаю. И ничего героического в этом не вижу. Люди в ФАП не просто за медпомощью приходят. Всем надо насущные проблемы обсудить. Где советом поможешь, где просто выслушаешь, — смеется Надежда. — Мы — одна большая семья".Тем не менее Муравьева признается: уже хочется на пенсию. "Мне осталось дождаться замены, чтобы спокойно уйти. Радует, что молодому фельдшеру будет гораздо проще, чем мне когда-то: власти все-таки прислушиваются к нашим просьбам". А пока она снова спешит на помощь к односельчанам.

https://ria.ru/20200701/1573697761.html

https://ria.ru/20201016/vrachi-1580002202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), медицинская помощь, скорая помощь, ленинградская область, тюменская область, общество