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"Вектор" получил более 45 обращений по "ЭпиВакКороне" из-за рубежа
"Вектор" получил более 45 обращений по "ЭпиВакКороне" из-за рубежа
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил более 45 обращений из-за рубежа, касающихся исследований вакцины "ЭпиВакКорона" или... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:08
2021-02-21T15:08
2021-02-21T15:08
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил более 45 обращений из-за рубежа, касающихся исследований вакцины "ЭпиВакКорона" или производства российской вакцины в других странах, рассказал гендиректор центра Ринат Максютов."У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов или правительственных организаций, которые хотели бы провести исследование нашей вакцины или поднимают вопрос о начале производства данной вакцины на своей территории для обеспечения безопасности своих граждан", - рассказал Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
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