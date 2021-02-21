https://ria.ru/20210221/epivakkorona-1598480525.html

"Вектор" получил более 45 обращений по "ЭпиВакКороне" из-за рубежа

"Вектор" получил более 45 обращений по "ЭпиВакКороне" из-за рубежа

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил более 45 обращений из-за рубежа, касающихся исследований вакцины "ЭпиВакКорона" или... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T15:08

2021-02-21T15:08

2021-02-21T15:08

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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев – РИА Новости. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил более 45 обращений из-за рубежа, касающихся исследований вакцины "ЭпиВакКорона" или производства российской вакцины в других странах, рассказал гендиректор центра Ринат Максютов."У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов или правительственных организаций, которые хотели бы провести исследование нашей вакцины или поднимают вопрос о начале производства данной вакцины на своей территории для обеспечения безопасности своих граждан", - рассказал Максютов в эфире телеканала "Россия 1".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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