https://ria.ru/20210221/dtp-1598489527.html
В Архангельской области в ДТП пострадали четыре человека
В Архангельской области в ДТП пострадали четыре человека
Четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, доставлены в больницу после аварии в Виноградовском районе Архангельской области, где на трассе... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T16:36
2021-02-21T16:36
2021-02-21T16:36
архангельская область
происшествия
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МУРМАНСК, 21 фев – РИА Новости. Четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, доставлены в больницу после аварии в Виноградовском районе Архангельской области, где на трассе столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в региональном УМВД.Авария произошла утром в воскресенье на 958-м километре автодороги М-8 "Холмогоры"."По предварительным данным, в районе поселка Двинской Березник произошло столкновение двух автомобилей Renault, двигавшихся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний пассажир, - все они доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.
https://ria.ru/20210221/dtp-1598484826.html
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архангельская область, происшествия