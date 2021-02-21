https://ria.ru/20210221/dtp-1598489527.html

В Архангельской области в ДТП пострадали четыре человека

В Архангельской области в ДТП пострадали четыре человека

Четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, доставлены в больницу после аварии в Виноградовском районе Архангельской области, где на трассе... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T16:36

2021-02-21T16:36

2021-02-21T16:36

архангельская область

происшествия

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МУРМАНСК, 21 фев – РИА Новости. Четыре человека, в том числе один несовершеннолетний, доставлены в больницу после аварии в Виноградовском районе Архангельской области, где на трассе столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в региональном УМВД.Авария произошла утром в воскресенье на 958-м километре автодороги М-8 "Холмогоры"."По предварительным данным, в районе поселка Двинской Березник произошло столкновение двух автомобилей Renault, двигавшихся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний пассажир, - все они доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

https://ria.ru/20210221/dtp-1598484826.html

архангельская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельская область, происшествия