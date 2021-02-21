https://ria.ru/20210221/dtp-1598484826.html

В Тульской области в результате ДТП погибли две женщины и ребенок

В Тульской области в результате ДТП погибли две женщины и ребенок

Две женщины и ребенок погибли при столкновении легковых автомобилей в Венёвском районе Тульской области, полицейские выясняют обстоятельства ДТП, сообщается на... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T15:53

2021-02-21T15:53

2021-02-21T17:46

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

веневский район

тульская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598482205_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2a7216435dc8303e126b9eca8cc393c0.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Две женщины и ребенок погибли при столкновении легковых автомобилей в Венёвском районе Тульской области, полицейские выясняют обстоятельства ДТП, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее в МЧС России сообщили, что ДТП с участием Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer произошло в воскресенье на 143-м километре автодороги Р-22, пять человек пострадали."В результате ДТП погибли три человека: женщина — пассажир Mitsubishi, а также женщина-пассажир и ребенок, находившиеся в Chevrolet. Водители обоих транспортных средств доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.По данным ведомства, в воскресенье на 143-м километре автодороги М6 "Каспий" столкнулись Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer."На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции. Ведется работа по изучению всех деталей случившегося, а также организации дорожного движения на указанном участке трассы. Полицейские устанавливают личности погибших и пострадавших, а также другие обстоятельства произошедшего", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210220/dtp-1598292015.html

россия

веневский район

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), веневский район, тульская область, происшествия