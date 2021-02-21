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В Тульской области в результате ДТП погибли две женщины и ребенок
В Тульской области в результате ДТП погибли две женщины и ребенок
Две женщины и ребенок погибли при столкновении легковых автомобилей в Венёвском районе Тульской области, полицейские выясняют обстоятельства ДТП, сообщается на... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:53
2021-02-21T17:46
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
веневский район
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Две женщины и ребенок погибли при столкновении легковых автомобилей в Венёвском районе Тульской области, полицейские выясняют обстоятельства ДТП, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее в МЧС России сообщили, что ДТП с участием Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer произошло в воскресенье на 143-м километре автодороги Р-22, пять человек пострадали."В результате ДТП погибли три человека: женщина — пассажир Mitsubishi, а также женщина-пассажир и ребенок, находившиеся в Chevrolet. Водители обоих транспортных средств доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.По данным ведомства, в воскресенье на 143-м километре автодороги М6 "Каспий" столкнулись Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer."На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции. Ведется работа по изучению всех деталей случившегося, а также организации дорожного движения на указанном участке трассы. Полицейские устанавливают личности погибших и пострадавших, а также другие обстоятельства произошедшего", — добавляется в сообщении.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), веневский район, тульская область, происшествия

В Тульской области в результате ДТП погибли две женщины и ребенок

15:53 21.02.2021 (обновлено: 17:46 21.02.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской областиДТП с участием двух легковых автомобилей в Тульской области
ДТП с участием двух легковых автомобилей в Тульской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Две женщины и ребенок погибли при столкновении легковых автомобилей в Венёвском районе Тульской области, полицейские выясняют обстоятельства ДТП, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Ранее в МЧС России сообщили, что ДТП с участием Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer произошло в воскресенье на 143-м километре автодороги Р-22, пять человек пострадали.
"В результате ДТП погибли три человека: женщина — пассажир Mitsubishi, а также женщина-пассажир и ребенок, находившиеся в Chevrolet. Водители обоих транспортных средств доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в воскресенье на 143-м километре автодороги М6 "Каспий" столкнулись Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer.
"На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции. Ведется работа по изучению всех деталей случившегося, а также организации дорожного движения на указанном участке трассы. Полицейские устанавливают личности погибших и пострадавших, а также другие обстоятельства произошедшего", — добавляется в сообщении.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Веневский районТульская областьПроисшествия
 
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