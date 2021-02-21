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В ЛНР заявили о прибытии тяжелого вооружения украинских военных в Донбасс
В ЛНР заявили о прибытии тяжелого вооружения украинских военных в Донбасс
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" на железнодорожную станцию... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T10:42
2021-02-21T10:45
алексей данилов
смм обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
рубежное
минск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" на железнодорожную станцию подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В пятницу Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, приняты решения, они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что его участники вернулись к рассмотрению пяти сценариев по Донбассу. В МИД ЛНР высказали предположение, что официальный Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе."В зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины отмечено нахождение десяти буксируемых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметра на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное", - рассказал представитель пресс-службы.По словам представителя пресс-службы, данный факт подтверждают в своем отчете от 20 февраля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Он подчеркнул, что данные действия украинских силовиков являются нарушением принятых дополнительных мер по перемирию."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель пресс-службы.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210221/obstrely-1598449147.html
https://ria.ru/20210220/dnr-1598326896.html
https://ria.ru/20210220/voennye-1598335197.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
рубежное
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алексей данилов, смм обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, рубежное, минск, оон, в мире

В ЛНР заявили о прибытии тяжелого вооружения украинских военных в Донбасс

10:42 21.02.2021 (обновлено: 10:45 21.02.2021)
 
© РИА НовостиВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на передовой позиции в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" на железнодорожную станцию подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
В пятницу Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, приняты решения, они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что его участники вернулись к рассмотрению пяти сценариев по Донбассу. В МИД ЛНР высказали предположение, что официальный Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе.
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"В зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины отмечено нахождение десяти буксируемых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметра на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное", - рассказал представитель пресс-службы.
По словам представителя пресс-службы, данный факт подтверждают в своем отчете от 20 февраля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Он подчеркнул, что данные действия украинских силовиков являются нарушением принятых дополнительных мер по перемирию.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель пресс-службы.
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С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Алексей ДаниловСММ ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРубежноеМинскООНВ мире
 
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