Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210221/deti-1598436948.html
Москвичка задушила двух своих детей
Москвичка задушила двух своих детей
Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тел девочки и мальчика 2009 и 2017 годов рождения в квартире на северо-востоке Москвы. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T00:42
2021-02-21T01:24
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тел девочки и мальчика 2009 и 2017 годов рождения в квартире на северо-востоке Москвы.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что женщина 1984 года рождения была обнаружена с резаными ранами шеи. По предварительной версии, она убила детей и пыталась покончить с собой.Прокуратура отмечает, что в ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Северо-Восточного административного округа, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.На месте находятся прокурор Северо-Восточного административного округа Тимур Брудастов и Бабушкинский межрайонный прокурор Артем Тарасов.Результаты проверки поставлены на личный контроль прокурора Москвы Дениса Попова.
https://ria.ru/20210218/mladenets-1597939507.html
https://ria.ru/20210216/delo-1597629150.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Москвичка задушила двух своих детей

00:42 21.02.2021 (обновлено: 01:24 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тел девочки и мальчика 2009 и 2017 годов рождения в квартире на северо-востоке Москвы.
"По предварительной информации, 20 февраля в квартире жилого дома на Ясном проезде обнаружены тела малолетних брата и сестры, проживавших с родителями. Их мать доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что женщина 1984 года рождения была обнаружена с резаными ранами шеи. По предварительной версии, она убила детей и пыталась покончить с собой.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 05:44
В Красноярском крае в коллекторе нашли тело младенца
Прокуратура отмечает, что в ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Северо-Восточного административного округа, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
На месте находятся прокурор Северо-Восточного административного округа Тимур Брудастов и Бабушкинский межрайонный прокурор Артем Тарасов.
Результаты проверки поставлены на личный контроль прокурора Москвы Дениса Попова.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 09:18
СК возбудил дело после обнаружения тела младенца на заводе в Тобольске
 
МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния