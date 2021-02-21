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Москвичка задушила двух своих детей
Москвичка задушила двух своих детей
Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тел девочки и мальчика 2009 и 2017 годов рождения в квартире на северо-востоке Москвы. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T00:42
2021-02-21T00:42
2021-02-21T01:24
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тел девочки и мальчика 2009 и 2017 годов рождения в квартире на северо-востоке Москвы.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что женщина 1984 года рождения была обнаружена с резаными ранами шеи. По предварительной версии, она убила детей и пыталась покончить с собой.Прокуратура отмечает, что в ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Северо-Восточного административного округа, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.На месте находятся прокурор Северо-Восточного административного округа Тимур Брудастов и Бабушкинский межрайонный прокурор Артем Тарасов.Результаты проверки поставлены на личный контроль прокурора Москвы Дениса Попова.
https://ria.ru/20210218/mladenets-1597939507.html
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москва, происшествия
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку после обнаружения тел девочки и мальчика 2009 и 2017 годов рождения в квартире на северо-востоке Москвы.
"По предварительной информации, 20 февраля в квартире жилого дома на Ясном проезде обнаружены тела малолетних брата и сестры, проживавших с родителями. Их мать доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что женщина 1984 года рождения была обнаружена с резаными ранами шеи. По предварительной версии, она убила детей и пыталась покончить с собой.
Прокуратура отмечает, что в ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Северо-Восточного административного округа, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
На месте находятся прокурор Северо-Восточного административного округа Тимур Брудастов и Бабушкинский межрайонный прокурор Артем Тарасов.
Результаты проверки поставлены на личный контроль прокурора Москвы Дениса Попова.