https://ria.ru/20210221/deti-1598436948.html

Москвичка задушила двух своих детей

Москвичка задушила двух своих детей

Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тел девочки и мальчика 2009 и 2017 годов рождения в квартире на северо-востоке Москвы. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T00:42

2021-02-21T00:42

2021-02-21T01:24

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после обнаружения тел девочки и мальчика 2009 и 2017 годов рождения в квартире на северо-востоке Москвы.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что женщина 1984 года рождения была обнаружена с резаными ранами шеи. По предварительной версии, она убила детей и пыталась покончить с собой.Прокуратура отмечает, что в ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Северо-Восточного административного округа, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.На месте находятся прокурор Северо-Восточного административного округа Тимур Брудастов и Бабушкинский межрайонный прокурор Артем Тарасов.Результаты проверки поставлены на личный контроль прокурора Москвы Дениса Попова.

https://ria.ru/20210218/mladenets-1597939507.html

https://ria.ru/20210216/delo-1597629150.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия