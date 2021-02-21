https://ria.ru/20210221/bitkoin-1598519941.html

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в воскресенье поднялась выше 58 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-21T23:08

2021-02-21T23:08

2021-02-22T00:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

илон маск

биткоин

tesla motors

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в воскресенье поднялась выше 58 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.01 мск рос в цене на 2,12% — до 58,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 1,68% - до 58,113 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Биткоин начал дорожать в декабре. После некоторой паузы криптовалюта вновь начала дорожать в начале февраля после того, как автопроизводитель Teska решил инвестировать в биткоин 1,5 миллиарда долларов. Криптовалюта смогла побить январский рекорд почти в 42 тысячи долларов и продолжает дорожать.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/bitkoin-1598297763.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, биткоин, tesla motors, экономика