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Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в воскресенье поднялась выше 58 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-21T23:08
2021-02-22T00:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
илон маск
биткоин
tesla motors
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в воскресенье поднялась выше 58 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.01 мск рос в цене на 2,12% — до 58,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 1,68% - до 58,113 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Биткоин начал дорожать в декабре. После некоторой паузы криптовалюта вновь начала дорожать в начале февраля после того, как автопроизводитель Teska решил инвестировать в биткоин 1,5 миллиарда долларов. Криптовалюта смогла побить январский рекорд почти в 42 тысячи долларов и продолжает дорожать.
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илон маск, биткоин, tesla motors, экономика

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

23:08 21.02.2021 (обновлено: 00:03 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в воскресенье поднялась выше 58 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.01 мск рос в цене на 2,12% — до 58,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 1,68% - до 58,113 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин начал дорожать в декабре. После некоторой паузы криптовалюта вновь начала дорожать в начале февраля после того, как автопроизводитель Teska решил инвестировать в биткоин 1,5 миллиарда долларов. Криптовалюта смогла побить январский рекорд почти в 42 тысячи долларов и продолжает дорожать.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 11:33Сказано в эфире
"Скоро и резко". Экономист спрогнозировал судьбу биткоина
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьИлон МаскбиткоинTesla motorsЭкономика
 
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