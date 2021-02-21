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Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в воскресенье поднялась выше 58 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-21T23:08
2021-02-21T23:08
2021-02-22T00:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
илон маск
биткоин
tesla motors
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в воскресенье поднялась выше 58 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.01 мск рос в цене на 2,12% — до 58,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 1,68% - до 58,113 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Биткоин начал дорожать в декабре. После некоторой паузы криптовалюта вновь начала дорожать в начале февраля после того, как автопроизводитель Teska решил инвестировать в биткоин 1,5 миллиарда долларов. Криптовалюта смогла побить январский рекорд почти в 42 тысячи долларов и продолжает дорожать.
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илон маск, биткоин, tesla motors, экономика
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в воскресенье поднялась выше 58 тысяч долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.01 мск рос в цене на 2,12% — до 58,1 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 1,68% - до 58,113 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин начал дорожать в декабре. После некоторой паузы криптовалюта вновь начала дорожать в начале февраля после того, как автопроизводитель Teska решил инвестировать в биткоин 1,5 миллиарда долларов. Криптовалюта смогла побить январский рекорд почти в 42 тысячи долларов и продолжает дорожать.