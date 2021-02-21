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Новое оружие России
https://ria.ru/20210221/bespilotniki-1598519144.html
Эксперт: Россия вернулась в лигу стран с собственными беспилотниками
Эксперт: Россия вернулась в лигу стран с собственными беспилотниками
Россия вернулась в высшую лигу стран, обладающих собственными системами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), качественный шаг вперед - использование в... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T22:35
2021-02-21T22:35
новое оружие россии
россия
ссср
технологии
безопасность
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия вернулась в высшую лигу стран, обладающих собственными системами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), качественный шаг вперед - использование в армии РФ ударных БПЛА, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.По его словам, начало использования в армии РФ ударных беспилотников "представляет собой качественный шаг вперед в развитии обладаемого российскими Вооружёнными силами флота беспилотников и расширении его функционала"."Возврат России в высшую лигу стран, обладающих собственными системами БЛА, демонстрируемый в наши дни, имеет корни в 2010-2011 годах, когда формировалось видение перспективной линейки беспилотных авиационных систем, формулировались технические задания для компаний промышленности, обосновывалось выделение финансирования по новым проектам", - добавил Федутинов.Эксперт отметил, что СССР в достаточной мере обладал компетенциями в области беспилотной авиации – отечественные разработки 60-80-х годов прошлого века соответствовали уровню лидирующих мировых разработок того времени, что обеспечивало паритет с любым потенциальным противником."Однако далее в силу как объективных причин, так и в силу субъективных ошибок в расстановке приоритетов последовало два десятилетия, во время которых в России наблюдался застой в развитии этой тематики. Ценность старых разработок значительно девальвировалась, работы по модернизации старых систем лишь закрепляли положение вещей", - считает Федутинов.По его словам, это объясняет, почему потребовался существенный срок и немалые финансовые затраты, чтобы вновь занять достойное место в сфере беспилотной техники. Потребовалось создать такие собственные подсистемы, как двигатели, системы связи, системы навигации и управления, системы разведки и наблюдения, вооружение и тому подобное. "Такова была неизбежная цена независимости от иностранных поставщиков, усугубленная имеющимися проблемами в отечественной промышленности", - отмечает Федутинов.В то же время, указал эксперт, выполненный за последнее десятилетие объем работ по теме БПЛА, сформированные конструкторские коллективы и созданный научно-технический задел позволят реализовывать перспективные проекты в более сжатые сроки. "А новые проекты должны инициироваться уже сегодня, чтобы вновь не оказаться в положении догоняющих", - резюмировал Федутинов.
https://ria.ru/20210221/bespilotnik-1598515173.html
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60
россия, ссср, технологии, безопасность

Эксперт: Россия вернулась в лигу стран с собственными беспилотниками

22:35 21.02.2021
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57 - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия вернулась в высшую лигу стран, обладающих собственными системами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), качественный шаг вперед - использование в армии РФ ударных БПЛА, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
По его словам, начало использования в армии РФ ударных беспилотников "представляет собой качественный шаг вперед в развитии обладаемого российскими Вооружёнными силами флота беспилотников и расширении его функционала".
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"Возврат России в высшую лигу стран, обладающих собственными системами БЛА, демонстрируемый в наши дни, имеет корни в 2010-2011 годах, когда формировалось видение перспективной линейки беспилотных авиационных систем, формулировались технические задания для компаний промышленности, обосновывалось выделение финансирования по новым проектам", - добавил Федутинов.
Эксперт отметил, что СССР в достаточной мере обладал компетенциями в области беспилотной авиации – отечественные разработки 60-80-х годов прошлого века соответствовали уровню лидирующих мировых разработок того времени, что обеспечивало паритет с любым потенциальным противником.
"Однако далее в силу как объективных причин, так и в силу субъективных ошибок в расстановке приоритетов последовало два десятилетия, во время которых в России наблюдался застой в развитии этой тематики. Ценность старых разработок значительно девальвировалась, работы по модернизации старых систем лишь закрепляли положение вещей", - считает Федутинов.
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По его словам, это объясняет, почему потребовался существенный срок и немалые финансовые затраты, чтобы вновь занять достойное место в сфере беспилотной техники. Потребовалось создать такие собственные подсистемы, как двигатели, системы связи, системы навигации и управления, системы разведки и наблюдения, вооружение и тому подобное. "Такова была неизбежная цена независимости от иностранных поставщиков, усугубленная имеющимися проблемами в отечественной промышленности", - отмечает Федутинов.
В то же время, указал эксперт, выполненный за последнее десятилетие объем работ по теме БПЛА, сформированные конструкторские коллективы и созданный научно-технический задел позволят реализовывать перспективные проекты в более сжатые сроки. "А новые проекты должны инициироваться уже сегодня, чтобы вновь не оказаться в положении догоняющих", - резюмировал Федутинов.
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