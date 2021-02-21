https://ria.ru/20210221/bespilotniki-1598519144.html

Эксперт: Россия вернулась в лигу стран с собственными беспилотниками

Эксперт: Россия вернулась в лигу стран с собственными беспилотниками

Россия вернулась в высшую лигу стран, обладающих собственными системами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), качественный шаг вперед - использование в... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T22:35

2021-02-21T22:35

2021-02-21T22:35

новое оружие россии

россия

ссср

технологии

безопасность

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия вернулась в высшую лигу стран, обладающих собственными системами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), качественный шаг вперед - использование в армии РФ ударных БПЛА, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.По его словам, начало использования в армии РФ ударных беспилотников "представляет собой качественный шаг вперед в развитии обладаемого российскими Вооружёнными силами флота беспилотников и расширении его функционала"."Возврат России в высшую лигу стран, обладающих собственными системами БЛА, демонстрируемый в наши дни, имеет корни в 2010-2011 годах, когда формировалось видение перспективной линейки беспилотных авиационных систем, формулировались технические задания для компаний промышленности, обосновывалось выделение финансирования по новым проектам", - добавил Федутинов.Эксперт отметил, что СССР в достаточной мере обладал компетенциями в области беспилотной авиации – отечественные разработки 60-80-х годов прошлого века соответствовали уровню лидирующих мировых разработок того времени, что обеспечивало паритет с любым потенциальным противником."Однако далее в силу как объективных причин, так и в силу субъективных ошибок в расстановке приоритетов последовало два десятилетия, во время которых в России наблюдался застой в развитии этой тематики. Ценность старых разработок значительно девальвировалась, работы по модернизации старых систем лишь закрепляли положение вещей", - считает Федутинов.По его словам, это объясняет, почему потребовался существенный срок и немалые финансовые затраты, чтобы вновь занять достойное место в сфере беспилотной техники. Потребовалось создать такие собственные подсистемы, как двигатели, системы связи, системы навигации и управления, системы разведки и наблюдения, вооружение и тому подобное. "Такова была неизбежная цена независимости от иностранных поставщиков, усугубленная имеющимися проблемами в отечественной промышленности", - отмечает Федутинов.В то же время, указал эксперт, выполненный за последнее десятилетие объем работ по теме БПЛА, сформированные конструкторские коллективы и созданный научно-технический задел позволят реализовывать перспективные проекты в более сжатые сроки. "А новые проекты должны инициироваться уже сегодня, чтобы вновь не оказаться в положении догоняющих", - резюмировал Федутинов.

https://ria.ru/20210221/bespilotnik-1598515173.html

https://ria.ru/20210221/tank-1598468979.html

https://ria.ru/20210220/oruzhie-1597930742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ссср, технологии, безопасность