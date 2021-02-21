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Новое оружие России
https://ria.ru/20210221/bespilotnik-1598515173.html
Летчик-испытатель раскрыл возможности беспилотника С-70 "Охотник"
Летчик-испытатель раскрыл возможности беспилотника С-70 "Охотник"
Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57, сообщил летчик-испытатель Евгений Фролов,... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-21T21:26
2021-02-22T02:10
новое оружие россии
россия
су-57
бпла
безопасность
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57, сообщил летчик-испытатель Евгений Фролов, который управляет аппаратом с земли.Этот беспилотник создается в рамках концепции "верного ведомого". Он должен действовать в связке с Су-57 и применять всю номенклатуру вооружения истребителя пятого поколения. При этом финальное решение о применении оружия "Охотниом" будет принимать летчик самолета-лидера.По словам Фролова, пилоту не нужно говорить что-то, чтобы отдать команду беспилотнику. Су-57 сам определяет, кому какую цель назначить, и "Охотник" наносит удар. "Причем атакует с информацией от самолета", — рассказал Фролов в эфире телеканала "Россия 1".В настоящее время место наземного оператора "Охотника" оборудовано ручками управления как в пилотируемом истребителе, клавиатурой и несколькими жидкокристаллическими многофункциональными экранами, выводящими различную информацию с бортовых систем и камер аппарата."В будущем этот аппарат будет чисто в автомате, там уже таких органов управления, скорее всего, не будет, и ручного управления, наверное, вообще не будет", — сообщил Фролов.С-70 "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. "Охотник" может развивать максимальную скорость полета до тысячи километров в час и выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа 2019 года. По данным источников РИА Новости, в рамках летных испытаний первый образец уже начал применять оружие: БПЛА выполнил полеты с функциональными имитаторами ракет класса "воздух — воздух", а также нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.Как сообщил 12 февраля РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время Новосибирский авиазавод им. Чкалова ведет строительство еще трех опытных образцов беспилотника "Охотник".
https://radiosputnik.ria.ru/20210116/okhotnik-1593345273.html
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россия, су-57, бпла, безопасность

Летчик-испытатель раскрыл возможности беспилотника С-70 "Охотник"

21:26 21.02.2021 (обновлено: 02:10 22.02.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник совершил первый совместный полет с Су-57 - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57, сообщил летчик-испытатель Евгений Фролов, который управляет аппаратом с земли.
Этот беспилотник создается в рамках концепции "верного ведомого". Он должен действовать в связке с Су-57 и применять всю номенклатуру вооружения истребителя пятого поколения. При этом финальное решение о применении оружия "Охотниом" будет принимать летчик самолета-лидера.
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По словам Фролова, пилоту не нужно говорить что-то, чтобы отдать команду беспилотнику. Су-57 сам определяет, кому какую цель назначить, и "Охотник" наносит удар.
"Причем атакует с информацией от самолета", — рассказал Фролов в эфире телеканала "Россия 1".
В настоящее время место наземного оператора "Охотника" оборудовано ручками управления как в пилотируемом истребителе, клавиатурой и несколькими жидкокристаллическими многофункциональными экранами, выводящими различную информацию с бортовых систем и камер аппарата.
"В будущем этот аппарат будет чисто в автомате, там уже таких органов управления, скорее всего, не будет, и ручного управления, наверное, вообще не будет", — сообщил Фролов.
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С-70 "Охотник" разработали в ОКБ Сухого. Беспилотник выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Согласно открытым источникам, длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн. "Охотник" может развивать максимальную скорость полета до тысячи километров в час и выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.
Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа 2019 года. По данным источников РИА Новости, в рамках летных испытаний первый образец уже начал применять оружие: БПЛА выполнил полеты с функциональными имитаторами ракет класса "воздух — воздух", а также нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук.
Как сообщил 12 февраля РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время Новосибирский авиазавод им. Чкалова ведет строительство еще трех опытных образцов беспилотника "Охотник".
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