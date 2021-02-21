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Новое оружие России
https://ria.ru/20210221/bespilotnik-1598514973.html
Российский беспилотник "Орион" нанес 17 ударов по террористам в Сирии
Российский беспилотник "Орион" нанес 17 ударов по террористам в Сирии
Один из российских средневысотных ударных беспилотников большой продолжительности полета "Орион" совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-21T21:24
2021-02-22T05:07
новое оружие россии
россия
воздушно-космические силы россии
сирия
безопасность
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Один из российских средневысотных ударных беспилотников большой продолжительности полета "Орион" совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов, сообщается в сюжете на телеканале "Россия 1", посвященном российским беспилотным летательным аппаратам.Телеканал показал применявшийся в Сирии "Орион" в пустынном камуфляже. На его борту по традиции военной авиации нанесены звезды, демонстрирующие количество совершенных боевых вылетов. Каждая звезда дополнительно содержит букву "Р", "Б" или "П", где "Р" означает разведывательный полет, "Б" — вылет с нанесением ударов по наземным целям и "П" — полет, предположительно, на поиск или подсветку целей.В соответствии с маркировкой показанный образец беспилотника "Орион" выполнил 17 вылетов в Сирии с применением оружия, 20 разведывательных и один в иных целях.Полковник ВКС Сергей Тюгай предоставил "России 1" видеокадры боевой работы "Орионов" в Сирии. "Сейчас он ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность. После того как он вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение и в результате цель поражена", - прокомментировал представитель ВКС боевой вылет беспилотника.В рамках сюжета показано уничтожение нескольких объектов террористов, в том числе удар по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях, когда "Орион" осуществляет поиск цели с помощью тепловизионного канала своей оптико-локационной системы.Разработка беспилотника началась в 2011 году по заказу военного ведомства. "Орион", созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец", относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса - 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 250 килограммов. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/pantsir-s1m-1598463717.html
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россия, воздушно-космические силы россии, сирия, безопасность

Российский беспилотник "Орион" нанес 17 ударов по террористам в Сирии

21:24 21.02.2021 (обновлено: 05:07 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Орион-Э" на форуме "Армия-2018" в Кубинке
Беспилотный летательный аппарат Орион-Э на форуме Армия-2018 в Кубинке - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Один из российских средневысотных ударных беспилотников большой продолжительности полета "Орион" совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов, сообщается в сюжете на телеканале "Россия 1", посвященном российским беспилотным летательным аппаратам.
Телеканал показал применявшийся в Сирии "Орион" в пустынном камуфляже. На его борту по традиции военной авиации нанесены звезды, демонстрирующие количество совершенных боевых вылетов. Каждая звезда дополнительно содержит букву "Р", "Б" или "П", где "Р" означает разведывательный полет, "Б" — вылет с нанесением ударов по наземным целям и "П" — полет, предположительно, на поиск или подсветку целей.
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В соответствии с маркировкой показанный образец беспилотника "Орион" выполнил 17 вылетов в Сирии с применением оружия, 20 разведывательных и один в иных целях.
Полковник ВКС Сергей Тюгай предоставил "России 1" видеокадры боевой работы "Орионов" в Сирии. "Сейчас он ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность. После того как он вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение и в результате цель поражена", - прокомментировал представитель ВКС боевой вылет беспилотника.
В рамках сюжета показано уничтожение нескольких объектов террористов, в том числе удар по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях, когда "Орион" осуществляет поиск цели с помощью тепловизионного канала своей оптико-локационной системы.
Разработка беспилотника началась в 2011 году по заказу военного ведомства. "Орион", созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец", относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса - 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 250 килограммов. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.
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