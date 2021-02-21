https://ria.ru/20210221/avtomat-1598453866.html

МВД и Росгвардия начали эксплуатацию новых автоматов АК-12

МВД и Росгвардия начали эксплуатацию новых автоматов АК-12

МВД России и Росгвардия начали опытную эксплуатацию новых автоматов АК-12, ранее поступивших на вооружение Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе концерна... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T10:08

2021-02-21T10:08

2021-02-21T10:08

новое оружие россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

калашников (концерн)

ак-12

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

безопасность

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АБУ-ДАБИ, 21 фев — РИА Новости. МВД России и Росгвардия начали опытную эксплуатацию новых автоматов АК-12, ранее поступивших на вооружение Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе концерна "Калашников" в ходе международной оружейной выставки IDEX-2021, которая проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов."В этом году опытную эксплуатацию АК-12 проводят МВД РФ и Росгвардия. По результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки. О возможных закупках этими ведомствами можно будет говорить не раньше 2022 года", - сказали в концерне.АК-12 ранее был принят на вооружение Минобороны РФ, поставки автоматов в российские Вооруженные силы РФ начались 2018 году. По итогам войсковой эксплуатации в автомат были внесены конструктивные изменения. АК-12 получил более эргономичный, облегченный и регулируемый по длине приклад, рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел.Автомат питается промежуточными патронами 5,45 на 39 мм, имеет прицельную дальность 800 метров и магазин емкостью 30 патронов. АК оснащен планками Пикатини для различного навесного оборудования, имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/pistolet-1597706872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калашников (концерн), ак-12, министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность