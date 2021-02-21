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Новое оружие России
https://ria.ru/20210221/avtomat-1598453866.html
МВД и Росгвардия начали эксплуатацию новых автоматов АК-12
МВД и Росгвардия начали эксплуатацию новых автоматов АК-12
МВД России и Росгвардия начали опытную эксплуатацию новых автоматов АК-12, ранее поступивших на вооружение Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе концерна... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T10:08
2021-02-21T10:08
новое оружие россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
калашников (концерн)
ак-12
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
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АБУ-ДАБИ, 21 фев — РИА Новости. МВД России и Росгвардия начали опытную эксплуатацию новых автоматов АК-12, ранее поступивших на вооружение Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе концерна "Калашников" в ходе международной оружейной выставки IDEX-2021, которая проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов."В этом году опытную эксплуатацию АК-12 проводят МВД РФ и Росгвардия. По результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки. О возможных закупках этими ведомствами можно будет говорить не раньше 2022 года", - сказали в концерне.АК-12 ранее был принят на вооружение Минобороны РФ, поставки автоматов в российские Вооруженные силы РФ начались 2018 году. По итогам войсковой эксплуатации в автомат были внесены конструктивные изменения. АК-12 получил более эргономичный, облегченный и регулируемый по длине приклад, рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел.Автомат питается промежуточными патронами 5,45 на 39 мм, имеет прицельную дальность 800 метров и магазин емкостью 30 патронов. АК оснащен планками Пикатини для различного навесного оборудования, имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы.
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), калашников (концерн), ак-12, министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность

МВД и Росгвардия начали эксплуатацию новых автоматов АК-12

10:08 21.02.2021
 
© Фото : пресс-служба АО "Концерн "Калашников"Новый автомат АК-12
Новый автомат АК-12 - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Фото : пресс-служба АО "Концерн "Калашников"
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АБУ-ДАБИ, 21 фев — РИА Новости. МВД России и Росгвардия начали опытную эксплуатацию новых автоматов АК-12, ранее поступивших на вооружение Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе концерна "Калашников" в ходе международной оружейной выставки IDEX-2021, которая проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
"В этом году опытную эксплуатацию АК-12 проводят МВД РФ и Росгвардия. По результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки. О возможных закупках этими ведомствами можно будет говорить не раньше 2022 года", - сказали в концерне.
Тест
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20 февраля, 08:00
АК-12 ранее был принят на вооружение Минобороны РФ, поставки автоматов в российские Вооруженные силы РФ начались 2018 году. По итогам войсковой эксплуатации в автомат были внесены конструктивные изменения. АК-12 получил более эргономичный, облегченный и регулируемый по длине приклад, рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел.
Автомат питается промежуточными патронами 5,45 на 39 мм, имеет прицельную дальность 800 метров и магазин емкостью 30 патронов. АК оснащен планками Пикатини для различного навесного оборудования, имеет повышенный ресурс ствола и улучшенную кучность стрельбы.
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Новое оружие РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Калашников (концерн)АК-12Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Безопасность
 
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