https://ria.ru/20210221/armata-1598468140.html

Штатный боеприпас для "Арматы" будет готов к концу 2021 года

Штатный боеприпас для "Арматы" будет готов к концу 2021 года

Штатный боеприпас для новейшего танка Т-14 "Армата", разрабатываемый предприятиями "Росатома", будет готов к моменту поставок установочной партии этих машин в... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T12:59

2021-02-21T12:59

2021-02-21T12:59

новое оружие россии

россия

т-14

вооруженные силы рф

армата

уралвагонзавод

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

оаэ

технологии

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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Штатный боеприпас для новейшего танка Т-14 "Армата", разрабатываемый предприятиями "Росатома", будет готов к моменту поставок установочной партии этих машин в ВС РФ в конце 2021 года, заявил журналистам в воскресенье разработчик данной машины - генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов."Армата" впервые представляется за рубежом на выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби. Как заявлял Терликов, российская партия должна получить установочную партию новейших танков в конце 2021 года."Отдельная тема – боеприпасы. Заданы очень высокие требования по могуществу, по эффективности, выполняют разработку предприятия "Росатома". "Росатом" – это элита научно-производственного комплекса России. Здесь обязательно будет успех. Работают серьезные предприятия, привлечен серьезный ресурс. Разработка боеприпасов синхронизирована. Ход госиспытаний мы фактически состыковали, скоординировали. В итоге установочная партия танков пойдёт в войска с этим боеприпасом", - сказал Терликов.

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россия, т-14, вооруженные силы рф, армата, уралвагонзавод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", оаэ, технологии, безопасность