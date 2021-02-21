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Новое оружие России
https://ria.ru/20210221/armata-1598468140.html
Штатный боеприпас для "Арматы" будет готов к концу 2021 года
Штатный боеприпас для "Арматы" будет готов к концу 2021 года
Штатный боеприпас для новейшего танка Т-14 "Армата", разрабатываемый предприятиями "Росатома", будет готов к моменту поставок установочной партии этих машин в... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T12:59
2021-02-21T12:59
новое оружие россии
россия
т-14
вооруженные силы рф
армата
уралвагонзавод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
оаэ
технологии
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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Штатный боеприпас для новейшего танка Т-14 "Армата", разрабатываемый предприятиями "Росатома", будет готов к моменту поставок установочной партии этих машин в ВС РФ в конце 2021 года, заявил журналистам в воскресенье разработчик данной машины - генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов."Армата" впервые представляется за рубежом на выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби. Как заявлял Терликов, российская партия должна получить установочную партию новейших танков в конце 2021 года."Отдельная тема – боеприпасы. Заданы очень высокие требования по могуществу, по эффективности, выполняют разработку предприятия "Росатома". "Росатом" – это элита научно-производственного комплекса России. Здесь обязательно будет успех. Работают серьезные предприятия, привлечен серьезный ресурс. Разработка боеприпасов синхронизирована. Ход госиспытаний мы фактически состыковали, скоординировали. В итоге установочная партия танков пойдёт в войска с этим боеприпасом", - сказал Терликов.
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россия, т-14, вооруженные силы рф, армата, уралвагонзавод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", оаэ, технологии, безопасность

Штатный боеприпас для "Арматы" будет готов к концу 2021 года

12:59 21.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Штатный боеприпас для новейшего танка Т-14 "Армата", разрабатываемый предприятиями "Росатома", будет готов к моменту поставок установочной партии этих машин в ВС РФ в конце 2021 года, заявил журналистам в воскресенье разработчик данной машины - генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.
"Армата" впервые представляется за рубежом на выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби. Как заявлял Терликов, российская партия должна получить установочную партию новейших танков в конце 2021 года.
"Отдельная тема – боеприпасы. Заданы очень высокие требования по могуществу, по эффективности, выполняют разработку предприятия "Росатома". "Росатом" – это элита научно-производственного комплекса России. Здесь обязательно будет успех. Работают серьезные предприятия, привлечен серьезный ресурс. Разработка боеприпасов синхронизирована. Ход госиспытаний мы фактически состыковали, скоординировали. В итоге установочная партия танков пойдёт в войска с этим боеприпасом", - сказал Терликов.
Демонстрация танка Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 12:57Новое оружие России
Серийные поставки танка "Армата" в российскую армию начнутся в 2022 году
 
Новое оружие РоссииРоссияТ-14Вооруженные силы РФАрматаУралвагонзаводГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ОАЭТехнологииБезопасность
 
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