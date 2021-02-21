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Новое оружие России
https://ria.ru/20210221/armata-1598467896.html
Серийные поставки танка "Армата" в российскую армию начнутся в 2022 году
Серийные поставки танка "Армата" в российскую армию начнутся в 2022 году
Новейший танк Т-14 "Армата" начнут стабильно поставлять в войска к 2022 году, заявил журналистам разработчик машины — генконструктор Уральского конструкторского РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T12:57
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россия
т-14
армата
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технологии
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АБУ-ДАБИ, 21 фев — РИА Новости. Новейший танк Т-14 "Армата" начнут стабильно поставлять в войска к 2022 году, заявил журналистам разработчик машины — генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов."Госиспытания идут, ожидаем их окончания в ближайшие год-два. До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин. С 2022-го мы выйдем на устойчивые серийные поставки", — сказал Терликов.По его словам, предприятия "Росатома" сделают штатный боеприпас для танка к концу этого года.Генконструктор отметил, что сейчас Уралвагонзавод обсуждает с Минобороны вопросы проведения войсковых испытаний "Арматы", готовности армейской инфраструктуры к эксплуатации танков и подготовки операторов. Также на повестке вопрос снижения стоимости производства.Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности."Армату" впервые представляют за рубежом на выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби.
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"Полет" трех сорокатонных танков: в Свердловской области отметили День танкиста
На полигоне «Свердловский» зрители увидели выполнение военнослужащими Центрального военного округа одного из самых сложных элементов боевой подготовки – одновременного "полета" трех сорокатонных танков Т-72Б3М. Одним из новых экспонатов в выставочной зоне техники стал инновационный танк с необитаемой башней Т-14 "Армата". Впервые были продемонстрированы самоходный истребитель танков СУ-100 и Т-44, легкий бронетранспортер БТР-40, бронеавтомобили БА-10 и БА-64, а также плавающий танк ПТ-76. Зрители смогли проехаться на боевой технике.
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россия, т-14, армата, уралвагонзавод, оаэ, технологии, безопасность

Серийные поставки танка "Армата" в российскую армию начнутся в 2022 году

12:57 21.02.2021 (обновлено: 14:10 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДемонстрация танка Т-14 "Армата"
Демонстрация танка Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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АБУ-ДАБИ, 21 фев — РИА Новости. Новейший танк Т-14 "Армата" начнут стабильно поставлять в войска к 2022 году, заявил журналистам разработчик машины — генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов.
"Госиспытания идут, ожидаем их окончания в ближайшие год-два. До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин. С 2022-го мы выйдем на устойчивые серийные поставки", — сказал Терликов.
По его словам, предприятия "Росатома" сделают штатный боеприпас для танка к концу этого года.
Генконструктор отметил, что сейчас Уралвагонзавод обсуждает с Минобороны вопросы проведения войсковых испытаний "Арматы", готовности армейской инфраструктуры к эксплуатации танков и подготовки операторов. Также на повестке вопрос снижения стоимости производства.
Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
"Армату" впервые представляют за рубежом на выставке IDEX-2021 в столице ОАЭ Абу-Даби.
Танк Т-14 Армата перед началом репетиции военного парада, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 12:55Новое оружие России
Уралвагонзавод работает над снижением цены на танк "Армата"
 
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