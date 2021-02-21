https://ria.ru/20210221/apn-1598454928.html

Соратники Горбачева рассказали о работе АПН в период перестройки

Соратники Горбачева рассказали о работе АПН в период перестройки

Агентство печати "Новости" было в числе первых СМИ, которые стремились работать по-новому в период перестройки, АПН стало одной из "витрин" событий... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T10:20

2021-02-21T10:20

2021-02-21T10:20

павел палажченко

агентство печати "новости"

михаил горбачев

николай рыжков

медиа - общество

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Агентство печати "Новости" было в числе первых СМИ, которые стремились работать по-новому в период перестройки, АПН стало одной из "витрин" событий международной жизни Советского Союза, вспоминают люди из окружения экс-президента СССР Михаила Горбачева и работавшие с ним политики.В этом году исполняется 60 лет с момента основания АПН – агентство создали в 1961 году на базе Совинформбюро.Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда, переводчик бывшего советского лидера Павел Палажченко отметил, что сотрудничал с АПН по части переводов еще со студенческих лет и позже, уже став профессиональным переводчиком. Помимо всего прочего это было и финансовым подспорьем, вспоминает он."А в годы перестройки я обратил внимание на то, что АПН было одним из первых СМИ, стремившихся работать по-новому. При министре иностранных дел был создан пул, в который вошел корреспондент АПН Владимир Марков. Я его хорошо помню", - рассказал Палажченко РИА Новости.Собеседник агентства упомянул, что у Маркова сложились хорошие отношения с помощниками министра, и они помогали ему получать эксклюзив."Меня он тоже довольно настойчиво и умело "допрашивал", чувствовалось желание вникнуть в суть, не довольствоваться готовыми формулами. Тогда это было ново. Впоследствии он стал руководителем уже преемника АПН – РИА Новости. Очень жаль, что он так рано ушел из жизни", - говорит переводчик Горбачева.По словам экс-главы службы протокола президентов СССР и России Владимира Шевченко, "АПН было одной из витрин всего в нашей международной жизни"."Это был основной носитель информации, которым по крайней мере мы пользовались… Я работал на Кубе (Шевченко был сотрудником советского посольства в республике – ред.), у нас было представительство АПН, оно много нам приносило информации. Все события, которые происходили, АПН быстрее всех давали в печать", - вспоминает Шевченко в беседе с РИА Новости.Бывший председатель Совета министров СССР, сенатор Николай Рыжков в разговоре с агентством уточнил, что "АПН было очень авторитетной организацией"."К ней прислушивались за рубежом, и там считалось, что информация АПН всегда объективна. Я сам никогда не сталкивался с тем, чтобы у новостей АПН была предвзятая или пропагандистcкая окраска", - отметил он.

https://ria.ru/20210221/apn-1598343460.html

https://ria.ru/20210221/volin-1598450482.html

https://ria.ru/20190221/1551167812.html

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павел палажченко, агентство печати "новости", михаил горбачев, николай рыжков, медиа - общество