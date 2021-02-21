https://ria.ru/20210221/apn-1598343460.html

АПН как предтеча современной российской журналистики

АПН как предтеча современной российской журналистики

Я люблю АПН и с гордостью, удовольствием и благодарностью вспоминаю годы работы в нем. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T09:00

2021-02-21T09:00

2021-02-21T10:18

виталий третьяков

россия

агентство печати "новости"

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Я люблю АПН и с гордостью, удовольствием и благодарностью вспоминаю годы работы в нем.Формально Агентство печати "Новости" не просуществовало и 30 лет (с 1961-го по 1990-й), гораздо меньше, чем другие центральные советские СМИ. Оно и известно было внутри страны гораздо меньше, чем, например, ТАСС или такие газеты, как "Правда", "Известия", "Комсомольская правда" или "Литературная газета".А в самом конце 80-х вообще захирело. Потом, если называть вещи своими именами, его начали грабить — и творчески, и материально. Самое печальное, что это делалось в том числе и теми, кто в АПН воспитывался и работал. Ну а тем, что в 90-е годы возникло в здании АПН (с изъятиями, разумеется), одно время руководила даже жена члена правительства. Так сказать, "демократизация". В худших своих проявлениях.Я проработал в АПН с августа 1976-го до апреля 1988 года, то есть почти половину его существования. А вообще-то — даже больше, так как, поступив на факультет журналистики МГУ, я попал в апээновскую группу — группу, которая готовила журналистов именно для АПН. И сотрудничать с агентством я начал с первого курса, с осени 1971 года. Тогда я пришел в Главную редакцию Западной Европы (ГРЗЕ). А уже на следующий год, когда была создана Главная редакция периодических изданий (ГРПИ), я начал постоянно сотрудничать с Объединенной редакцией изданий для стран Западной Европы (ОРЗЕ) ГРПИ, а конкретно — с редакцией замечательного журнала "Этюд совьетик" (издавался во Франции), в который после окончания факультета и пришел работать.А летом 1974 года я проходил двухмесячную производственную практику в отделении АПН в Ташкенте, что позволило мне взглянуть на работу агентства из всесоюзной глубинки. И вообще все годы учебы я постоянно и работал в АПН как редактор, и писал статьи для апээновских изданий.В 1983 году, помимо своего желания, но волею высшего апээновского начальства я был переведен в Главную редакцию информации (ГРИ), которая имела и другое (секретное) название — Главная редакция контрпропаганды. О чем, кстати, не пожалел. Последний год моей работы в АПН я прослужил в только что возникшем странном подразделении — Группе приоритетных акций (ГПА) при председателе правления АПН. И уже оттуда, увидев, что агентство в условиях "гласности и перестройки" потеряло творческие и профессиональные ориентиры, в 1988 году я перешел в еженедельник "Московские новости", который, впрочем, в то время формально тоже относился к агентству, по причине чего в том же году стал политическим обозревателем АПН и "Московских новостей" одновременно.Для чего я все это перечисляю? А для того, чтобы не знающие меня люди поняли, что я могу рассказать об АПН не просто много, а очень-очень много. Но не буду сейчас этого делать по двум причинам. Во-первых, жанр юбилейной статьи не предполагает большого объема. А во-вторых — и это главное, — сейчас я работаю над пятым томом моих воспоминаний, который как раз и посвящен АПН. Там я расскажу все!Теперь несколько штрихов к "юбилейному портрету" любимого мною агентства.Юридически АПН являлось общественным агентством, но внутри самого АПН никто не скрывал, более того — время от времени это открыто провозглашалось, что наше агентство является "отделом ЦК КПСС".АПН располагало самой большой зарубежной корреспондентской сетью среди всех советских СМИ — за исключением ТАСС, разумеется.В АПН были очень большие по тем временам и даже для Москвы гонорары — десять рублей за машинописную страницу.Но в журналистских кругах Москвы, а порой и внутри самого агентства АПН называли "могилой неизвестного журналиста". Дело в том, что писали мы для зарубежной аудитории, и внутри страны имена апээновских журналистов, за исключением пяти-шести политобозревателей, время от времени выступавших по телевизору, никому ничего не говорили.Впрочем, лично я довольно быстро сумел выскочить из этой ловушки, так как вскоре начал писать и для внутренних советских изданий.Тогдашнее агентство — это сонмище редакторов-страноведов и журналистов-страноведов самой высокой квалификации. Ни одно другое советское СМИ того времени не обладало такой мощной когортой знатоков зарубежных стран. Причем эти люди умели еще и писать на аудиторию этих стран, что совсем не то же самое, что писать на внутреннюю аудиторию: другой стиль, другие жанровые особенности, другая терминология, другие (понятные зарубежным читателям) примеры. Разумеется, в целом — в рамках тогдашней советской идеологической догматики. Впрочем, не совсем. В своих воспоминаниях я подробно расскажу об этом.А сейчас приведу только один пример. Как известно, освещение религиозной жизни внутри СССР для внутренней советской прессы было табуировано. Разве что ежемесячный журнал "Наука и религия" писал об этом регулярно, но исключительно с атеистических позиций.А вот в апээновских изданиях мы об этом рассказывали. И без всякого как воинствующего, так и не воинствующего атеизма. Я, например, написал большой репортаж, сопровождавшийся многими фотографиями, о жизни Московской духовной академии и Московской духовной семинарии, располагавшихся в Троице-Сергиевой лавре. Готовя этот репортаж, мы с моим фотокорреспондентом три дня прожили в монастырской келье, посещали занятия и даже присутствовали на одной из самых закрытых церковных "церемоний" — пострижении в монахи.Разумеется, этот материал был опубликован во всех зарубежных изданиях АПН.Итак, мы в АПН имели право писать о том, о чем было либо запрещено писать во внутренней советской прессе, либо работающие во внутренних СМИ журналисты просто не решались на это. То есть тематически наша работа была куда шире и свободнее, чем внутри страны.Смею утверждать, что и о том, о чем писали журналисты, работающие в центральных советских газетах и журналах (разве что за исключением "Литературной газеты"), мы, в АПН, писали гораздо свободнее. Хотя бы потому, что в наши непосредственные обязанности входила "внешнеполитическая контрпропаганда", то есть реакция на все зарубежные критические выпады в адрес СССР. А недостатка в таких выпадах и целых месяцами ведущихся кампаниях не было. И на все это было нужно оперативно отвечать, причем не в стиле простейших формул "это клевета" или "мы с гневом отвергаем". Нужно было доказывать нашу правоту.Наконец, то, о чем я уже упомянул: мы должны были писать в стиле, привычном зарубежной (в моем случае — западной) аудитории, и языком, понятным ей. А для этого мы изучали этот стиль и язык (язык — еще и в буквальном смысле), прорабатывали присылаемые в Москву внутриредакционные документы крупнейших западных газет (а там в этом смысле никакой вольницы не было — рекомендации были конкретные и безапелляционные). Ну и, конечно, читали зарубежную прессу, постоянным потоком поступавшую в спецхран библиотеки АПН. А спецхраном этим мог свободно пользоваться каждый творческий сотрудник АПН. Собственно, с этого, да еще с просмотра высоких стопок так называемого белого ТАСС и тассовского же "БПИ — Бюллетеня почтовой информации" (в нем оперативно печатались полные русские переводы всех самых интересных и острых статей из западной прессы) и начинался наш рабочий день. Вот почему, я уверен, когда я из длинных коридоров здания АПН на Зубовском бульваре переместился в узкие коридорчики и крохотные кабинетики еженедельника "Московские новости" на Пушкинской площади, этот выработанный за годы работы в агентстве стиль помог мне стремительно и, как свидетельствуют многие, ярко проявить себя уже во внутренней журналистике: написать, в частности, пространные политические портреты Бориса Ельцина, Михаила Горбачева, Егора Лигачева. А ведь даже тогда ничего подобного в уже перестроечной советской прессе еще не публиковалось.Бесспорно для меня, что и при создании "Независимой газеты" я интуитивно опирался на свой апээновский опыт, прежде всего — как раз стилевой, жанровый и формальный (яркие заголовки, обязательные подзаголовки, содержательные лиды и прочее).По моим наблюдениям, этот опыт (работы на зарубежную аудиторию) — умение рассказывать о проблемах нашей страны не в стиле традиционной советской журналистики — оказал в конце 80-х годов и в 90-е годы такую же услугу не только мне, но и многим другим апээновцам. Равно как и аналогичный радийный опыт позволил бывшим молодым журналистам советского Иновещания стремительно переместиться на отечественное телевидение, потеснив там (иногда и грубо) старые кадры как знаменитых советских журналистов-международников, так и тех, кто рассказывал о внутренней жизни нашей страны.Ну а я просто люблю АПН 70-х — первой половины 80-х. И не только потому, что это были годы моей журналистской молодости. Не только потому, что лично у меня две альма-матер в журналистике — журфак МГУ и АПН. Но и потому, что скрыто или явно (для меня — явно) апээновская журналистика исторически суть предтеча и один из краеугольных камней современной российской журналистики.

https://ria.ru/20200221/1564959282.html

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Виталий Третьяков https://cdn23.img.ria.ru/images/95437/91/954379145_451:0:2450:1998_100x100_80_0_0_41aafdef1763dc14500fbb9a2fe92eae.jpg

виталий третьяков, россия, агентство печати "новости"