https://ria.ru/20210221/allergiya-1598453248.html
Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию
Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию
Врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил продукты, которые чаще всего становятся причиной аллергической реакции. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T10:04
2021-02-21T10:04
2021-02-21T13:13
владимир болибок
аллергия
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил продукты, которые чаще всего становятся причиной аллергической реакции.По его словам, среди наиболее встречающихся негативных эффектов — атопический дерматит или экзема, их вызывают аллергены коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и рыбы.Болибок объяснил, что аллергическая реакция может быть менее распространенной, но более выраженной и сильной, как в случае с цитрусовыми или орехами. С другой стороны, одним из проявлений пищевой аллергии может стать нарушение работы пищеварительного тракта — и в этих случаях диагностика затрудняется."То есть человек лечится у гастроэнтеролога, а реально у него пищевая аллергия. Но эти реакции неявные, не ярко выраженные. Человек может годами страдать от этого и так и не попасть к аллергологу на консультацию", — заключил специалист в комментарии RT.
https://ria.ru/20210219/davlenie-1598154929.html
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владимир болибок, аллергия, здоровье - общество