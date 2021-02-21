https://ria.ru/20210221/allergiya-1598453248.html

Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию

Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию

Врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил продукты, которые чаще всего становятся причиной аллергической реакции. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T10:04

2021-02-21T10:04

2021-02-21T13:13

владимир болибок

аллергия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155965/95/1559659586_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_b8a5f8c8007bbf7ff1cd9210ba5dbbda.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил продукты, которые чаще всего становятся причиной аллергической реакции.По его словам, среди наиболее встречающихся негативных эффектов — атопический дерматит или экзема, их вызывают аллергены коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и рыбы.Болибок объяснил, что аллергическая реакция может быть менее распространенной, но более выраженной и сильной, как в случае с цитрусовыми или орехами. С другой стороны, одним из проявлений пищевой аллергии может стать нарушение работы пищеварительного тракта — и в этих случаях диагностика затрудняется."То есть человек лечится у гастроэнтеролога, а реально у него пищевая аллергия. Но эти реакции неявные, не ярко выраженные. Человек может годами страдать от этого и так и не попасть к аллергологу на консультацию", — заключил специалист в комментарии RT.

https://ria.ru/20210219/davlenie-1598154929.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, аллергия, здоровье - общество