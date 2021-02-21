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Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию
Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию
Врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил продукты, которые чаще всего становятся причиной аллергической реакции. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T10:04
2021-02-21T13:13
владимир болибок
аллергия
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил продукты, которые чаще всего становятся причиной аллергической реакции.По его словам, среди наиболее встречающихся негативных эффектов — атопический дерматит или экзема, их вызывают аллергены коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и рыбы.Болибок объяснил, что аллергическая реакция может быть менее распространенной, но более выраженной и сильной, как в случае с цитрусовыми или орехами. С другой стороны, одним из проявлений пищевой аллергии может стать нарушение работы пищеварительного тракта — и в этих случаях диагностика затрудняется."То есть человек лечится у гастроэнтеролога, а реально у него пищевая аллергия. Но эти реакции неявные, не ярко выраженные. Человек может годами страдать от этого и так и не попасть к аллергологу на консультацию", — заключил специалист в комментарии RT.
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владимир болибок, аллергия, здоровье - общество

Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию

10:04 21.02.2021 (обновлено: 13:13 21.02.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Pixabay / Pixabay / Chokniti Khongchum
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил продукты, которые чаще всего становятся причиной аллергической реакции.
По его словам, среди наиболее встречающихся негативных эффектов — атопический дерматит или экзема, их вызывают аллергены коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и рыбы.
Болибок объяснил, что аллергическая реакция может быть менее распространенной, но более выраженной и сильной, как в случае с цитрусовыми или орехами. С другой стороны, одним из проявлений пищевой аллергии может стать нарушение работы пищеварительного тракта — и в этих случаях диагностика затрудняется.
"То есть человек лечится у гастроэнтеролога, а реально у него пищевая аллергия. Но эти реакции неявные, не ярко выраженные. Человек может годами страдать от этого и так и не попасть к аллергологу на консультацию", — заключил специалист в комментарии RT.
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