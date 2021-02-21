https://ria.ru/20210221/albom-1598515975.html

Эйленкриг представил новый альбом на Зимнем фестивале искусств Башмета

Эйленкриг представил новый альбом на Зимнем фестивале искусств Башмета

Музыкант и телеведущий Вадим Эйленкриг представил новый альбом авторской музыки "Newborn" на XIV Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи,... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T21:50

2021-02-21T21:50

2021-02-21T21:54

культура

александр чайковский

зимний фестиваль искусств юрия башмета

юрий башмет

сочи

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СОЧИ, 21 фев - РИА Новости. Музыкант и телеведущий Вадим Эйленкриг представил новый альбом авторской музыки "Newborn" на XIV Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи, специальным гостем программы стала певица Fantine.В отличие от предыдущих работ, в новый альбом вошли только авторские композиции, аранжированные Eilenkrig Crew."Это мой новый альбом. Название очень многослойное, потому что с одной стороны, "Newborn" - это та музыка, которую я написал, которая родилась у меня, она правда новая. Это больше, чем моя музыка. Это такое моё некое ведение того, как должна звучать музыка современная", - сообщил журналистам Эйленкриг.Презентовать новый альбом вместе со своей командой Eilenkrig Crew музыкант должен был ещё в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия. Часть композиций удалось представить ранее во время живых выступлений. Однако в премьерном концентре музыканты сыграли и совершенно новые произведения, которые не звучали раньше."Мы должны были презентовать этот альбом в Московской филармонии до пандемии. Жизнь внесла коррективы. Мы представляли его в сентябре при 50% рассадке. Это было очень странно. Но было очень здорово. И мир все-таки начинает немножко оживать после этой пандемии, поэтому это тоже "Newborn", - сказал музыкант.На создание альбома повлияли события и в личной жизни музыканта. Это также отразилось в названии и содержании программы."Потому что, когда я начинал писать эту музыку у меня родились два "ньюборна" - мальчик и девочка. Чудные ребята. Сейчас им нет ещё двух, но тогда они были "ньюборны", а сейчас это уже люди ... Кстати, на "Newborn" несколько композиций посвящено моим детям", - сказал Эйленкриг.Программу фестиваля продолжит музыкальный спектакль "Свидание в Москве". В основу истории легла музыка известного композитора Александра Чайковского.РИА Новости выступает официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета.

https://ria.ru/20210209/festival-1596513263.html

https://ria.ru/20200213/1564679391.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чайковский, зимний фестиваль искусств юрия башмета, юрий башмет, сочи