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https://ria.ru/20210221/albom-1598515975.html
Эйленкриг представил новый альбом на Зимнем фестивале искусств Башмета
Эйленкриг представил новый альбом на Зимнем фестивале искусств Башмета
Музыкант и телеведущий Вадим Эйленкриг представил новый альбом авторской музыки "Newborn" на XIV Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи,... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T21:50
2021-02-21T21:54
культура
александр чайковский
зимний фестиваль искусств юрия башмета
юрий башмет
сочи
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СОЧИ, 21 фев - РИА Новости. Музыкант и телеведущий Вадим Эйленкриг представил новый альбом авторской музыки "Newborn" на XIV Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи, специальным гостем программы стала певица Fantine.В отличие от предыдущих работ, в новый альбом вошли только авторские композиции, аранжированные Eilenkrig Crew."Это мой новый альбом. Название очень многослойное, потому что с одной стороны, "Newborn" - это та музыка, которую я написал, которая родилась у меня, она правда новая. Это больше, чем моя музыка. Это такое моё некое ведение того, как должна звучать музыка современная", - сообщил журналистам Эйленкриг.Презентовать новый альбом вместе со своей командой Eilenkrig Crew музыкант должен был ещё в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия. Часть композиций удалось представить ранее во время живых выступлений. Однако в премьерном концентре музыканты сыграли и совершенно новые произведения, которые не звучали раньше."Мы должны были презентовать этот альбом в Московской филармонии до пандемии. Жизнь внесла коррективы. Мы представляли его в сентябре при 50% рассадке. Это было очень странно. Но было очень здорово. И мир все-таки начинает немножко оживать после этой пандемии, поэтому это тоже "Newborn", - сказал музыкант.На создание альбома повлияли события и в личной жизни музыканта. Это также отразилось в названии и содержании программы."Потому что, когда я начинал писать эту музыку у меня родились два "ньюборна" - мальчик и девочка. Чудные ребята. Сейчас им нет ещё двух, но тогда они были "ньюборны", а сейчас это уже люди ... Кстати, на "Newborn" несколько композиций посвящено моим детям", - сказал Эйленкриг.Программу фестиваля продолжит музыкальный спектакль "Свидание в Москве". В основу истории легла музыка известного композитора Александра Чайковского.РИА Новости выступает официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета.
https://ria.ru/20210209/festival-1596513263.html
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александр чайковский, зимний фестиваль искусств юрия башмета, юрий башмет, сочи

Эйленкриг представил новый альбом на Зимнем фестивале искусств Башмета

21:50 21.02.2021 (обновлено: 21:54 21.02.2021)
 
© ФотоВадим Эйленкриг
Вадим Эйленкриг - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 21 фев - РИА Новости. Музыкант и телеведущий Вадим Эйленкриг представил новый альбом авторской музыки "Newborn" на XIV Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи, специальным гостем программы стала певица Fantine.
В отличие от предыдущих работ, в новый альбом вошли только авторские композиции, аранжированные Eilenkrig Crew.
"Это мой новый альбом. Название очень многослойное, потому что с одной стороны, "Newborn" - это та музыка, которую я написал, которая родилась у меня, она правда новая. Это больше, чем моя музыка. Это такое моё некое ведение того, как должна звучать музыка современная", - сообщил журналистам Эйленкриг.
Презентовать новый альбом вместе со своей командой Eilenkrig Crew музыкант должен был ещё в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия. Часть композиций удалось представить ранее во время живых выступлений. Однако в премьерном концентре музыканты сыграли и совершенно новые произведения, которые не звучали раньше.
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"Мы должны были презентовать этот альбом в Московской филармонии до пандемии. Жизнь внесла коррективы. Мы представляли его в сентябре при 50% рассадке. Это было очень странно. Но было очень здорово. И мир все-таки начинает немножко оживать после этой пандемии, поэтому это тоже "Newborn", - сказал музыкант.
На создание альбома повлияли события и в личной жизни музыканта. Это также отразилось в названии и содержании программы.
"Потому что, когда я начинал писать эту музыку у меня родились два "ньюборна" - мальчик и девочка. Чудные ребята. Сейчас им нет ещё двух, но тогда они были "ньюборны", а сейчас это уже люди ... Кстати, на "Newborn" несколько композиций посвящено моим детям", - сказал Эйленкриг.
Программу фестиваля продолжит музыкальный спектакль "Свидание в Москве". В основу истории легла музыка известного композитора Александра Чайковского.
РИА Новости выступает официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета.
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КультураАлександр ЧайковскийЗимний фестиваль искусств Юрия БашметаЮрий БашметСочи
 
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