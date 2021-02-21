Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210221/abuja-1598491480.html
Появилось видео с места крушения самолета в Нигерии
Появилось видео с места крушения самолета в Нигерии
В Сети появилось видео с места крушения военного самолета King Air 350 в Абудже. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T16:52
2021-02-21T17:12
абуджа
нигерия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598490000_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_551000aa9d2f134262779b3e941b1d9a.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео с места крушения военного самолета King Air 350 в Абудже. На кадрах запечатлена работа спасателей: они заливают водой обломки воздушного судна. Самолет военной авиации King Air 350 упал недалеко от взлетно-посадочной полосы, возвращаясь в столичный аэропорт после сообщений об отказе двигателя. Он летел в город Минна.По предварительным данным, погибли семь человек.
https://ria.ru/20210220/samolet-1598261955.html
абуджа
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Военный самолет разбился около аэропорта столицы Нигерии. Кадры с места ЧП
Военный самолет разбился около аэропорта столицы Нигерии. Кадры с места ЧП
2021-02-21T16:52
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598490000_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_3a80aac65a4d0592a395e6b1552b89b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
абуджа, нигерия, в мире

Появилось видео с места крушения самолета в Нигерии

16:52 21.02.2021 (обновлено: 17:12 21.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео с места крушения военного самолета King Air 350 в Абудже.
На кадрах запечатлена работа спасателей: они заливают водой обломки воздушного судна.
Самолет военной авиации King Air 350 упал недалеко от взлетно-посадочной полосы, возвращаясь в столичный аэропорт после сообщений об отказе двигателя. Он летел в город Минна.
По предварительным данным, погибли семь человек.
Американский двухместный сверхзвуковой учебный реактивный самолет T-38 Talon - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 06:05
При крушении американского военного самолета погибли два человека
 
АбуджаНигерияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США
05:06В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
04:35Посольство РФ оценило высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:23Ученый объяснил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19
04:19Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
04:16Глава МИД Китая обвинил администрацию Трампа в ухудшении отношений с США
03:35В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
03:13Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
03:08Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
03:05"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
02:44Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
02:29Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
02:28Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
02:21Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России
02:07Названа опасность совместного использования аккаунтов
01:36В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
01:27Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве
01:16Россияне определили лучшие поезда 2020 года
01:16Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
01:04Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лента новостейМолния