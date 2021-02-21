https://ria.ru/20210221/abuja-1598491480.html
Появилось видео с места крушения самолета в Нигерии
Появилось видео с места крушения самолета в Нигерии
В Сети появилось видео с места крушения военного самолета King Air 350 в Абудже. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T16:52
2021-02-21T16:52
2021-02-21T17:12
абуджа
нигерия
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео с места крушения военного самолета King Air 350 в Абудже. На кадрах запечатлена работа спасателей: они заливают водой обломки воздушного судна. Самолет военной авиации King Air 350 упал недалеко от взлетно-посадочной полосы, возвращаясь в столичный аэропорт после сообщений об отказе двигателя. Он летел в город Минна.По предварительным данным, погибли семь человек.
https://ria.ru/20210220/samolet-1598261955.html
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Военный самолет разбился около аэропорта столицы Нигерии. Кадры с места ЧП
Военный самолет разбился около аэропорта столицы Нигерии. Кадры с места ЧП
2021-02-21T16:52
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абуджа, нигерия, в мире