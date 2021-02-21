https://ria.ru/20210221/6ix9ine-1598321749.html
Клип скандального рэпера 6ix9ine за сутки набрал 16 миллионов просмотров
Клип скандального рэпера 6ix9ine за сутки набрал 16 миллионов просмотров
Клип скандального рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на новый трек "ZAZA" за сутки набрал почти 20 миллионов просмотров на РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T02:22
2021-02-21T02:22
2021-02-21T02:22
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Клип скандального рэпера Даниэля Эрнандеса, известного по псевдонимам 6ix9ine и Tekashi69, на новый трек "ZAZA" за сутки набрал почти 20 миллионов просмотров на YouTube и более миллиона лайков. В ролике, который Эрнандес снял вместе с just4canon, он с друзьями танцует в роскошном особняке среди пышнотелых девушек, гор денег и рек алкоголя. Внезапно в клипе появляется видеовставка, на которой 6ix9ine выясняет отношения с хип-хоп исполнителем Миком Миллом. Как сообщает издание Complex, рэперы давно враждуют друг с другом. Этот релиз стал первым для 24-летнего Tekashi69 после выпуска его второго студийного альбома "TattleTales" в сентябре прошлого года.Это не первый раз, когда работы рэпера взрывают интернет. В мае прошлого года его клип на трек "Gooba" установил рекорд на YouTube. В первый день ролик набрал 43 миллиона просмотров, став самым просматриваемым видео в жанре хип-хоп за первые 24 часа (сейчас у него почти 700 миллионов просмотров).Предыдущий рекорд принадлежит рэперу Эминему с видео на трек "Killshot", опубликованный на платформе в 2018-м году. Тогда за первые сутки он набрал 38,1 миллионов просмотров.
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