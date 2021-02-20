https://ria.ru/20210220/zoloto-1598259122.html

В гараже у жителя Чукотки нашли шесть килограммов золота

В гараже у жителя Чукотки нашли шесть килограммов золота

Житель Билибино на Чукотке подозревается в незаконной скупке природного золота, у него в гараже найдено почти 6 килограммов этого драгоценного металла, сообщает РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T02:59

2021-02-20T02:59

2021-02-20T12:47

россия

умвд рф

чукотка

билибино

владивосток

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

У россиянина в гараже обнаружили шесть килограммов золота

https://cdn24.img.ria.ru/images/93288/65/932886593_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_aa3de0446effb437a98a0ab78684c604.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Житель Билибино на Чукотке подозревается в незаконной скупке природного золота, у него в гараже найдено почти 6 килограммов этого драгоценного металла, сообщает в субботу региональное УМВД РФ.Следственным отделением УФСБ России по Чукотскому автономному округу в отношении жителя Билибино возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ "Совершение сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами". Максимальная санкция по ней составляет до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210204/nakhodka-1595947495.html

россия

чукотка

билибино

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, умвд рф, чукотка, билибино, владивосток, происшествия