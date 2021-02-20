https://ria.ru/20210220/zoloto-1598259122.html
В гараже у жителя Чукотки нашли шесть килограммов золота
В гараже у жителя Чукотки нашли шесть килограммов золота
Житель Билибино на Чукотке подозревается в незаконной скупке природного золота, у него в гараже найдено почти 6 килограммов этого драгоценного металла, сообщает РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T02:59
2021-02-20T02:59
2021-02-20T12:47
россия
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билибино
владивосток
происшествия
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У россиянина в гараже обнаружили шесть килограммов золота
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Житель Билибино на Чукотке подозревается в незаконной скупке природного золота, у него в гараже найдено почти 6 килограммов этого драгоценного металла, сообщает в субботу региональное УМВД РФ.Следственным отделением УФСБ России по Чукотскому автономному округу в отношении жителя Билибино возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ "Совершение сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами". Максимальная санкция по ней составляет до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210204/nakhodka-1595947495.html
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россия, умвд рф, чукотка, билибино, владивосток, происшествия