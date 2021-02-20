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В гараже у жителя Чукотки нашли шесть килограммов золота
В гараже у жителя Чукотки нашли шесть килограммов золота
Житель Билибино на Чукотке подозревается в незаконной скупке природного золота, у него в гараже найдено почти 6 килограммов этого драгоценного металла, сообщает РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T02:59
2021-02-20T12:47
россия
умвд рф
чукотка
билибино
владивосток
происшествия
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У россиянина в гараже обнаружили шесть килограммов золота
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Житель Билибино на Чукотке подозревается в незаконной скупке природного золота, у него в гараже найдено почти 6 килограммов этого драгоценного металла, сообщает в субботу региональное УМВД РФ.Следственным отделением УФСБ России по Чукотскому автономному округу в отношении жителя Билибино возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ "Совершение сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами". Максимальная санкция по ней составляет до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210204/nakhodka-1595947495.html
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россия, умвд рф, чукотка, билибино, владивосток, происшествия

В гараже у жителя Чукотки нашли шесть килограммов золота

02:59 20.02.2021 (обновлено: 12:47 20.02.2021)
 
© Fotolia / Ded Pixto Золото
Золото - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Fotolia / Ded Pixto
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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев - РИА Новости. Житель Билибино на Чукотке подозревается в незаконной скупке природного золота, у него в гараже найдено почти 6 килограммов этого драгоценного металла, сообщает в субботу региональное УМВД РФ.
"По данным следствия, мужчина занимался незаконной скупкой природного золота. При обследовании гаража, принадлежащего подозреваемому, сотрудниками УФСБ был обнаружен и изъят промышленный драгоценный металл, который, согласно исследованию, содержит золото массой 5,994 килограмма и серебро массой 0,585 килограмма. По действующему курсу Центробанка России стоимость изъятого составляет более 26 миллионов 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Следственным отделением УФСБ России по Чукотскому автономному округу в отношении жителя Билибино возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ "Совершение сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами". Максимальная санкция по ней составляет до пяти лет лишения свободы.
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