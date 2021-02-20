https://ria.ru/20210220/zaderzhanie-1598367131.html

ТГК-2 подтвердила сообщения о задержании гендиректора Пинигиной

ТГК-2 подтвердила сообщения о задержании гендиректора Пинигиной

ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной, не располагает информацией о его причинах, компания продолжает работать в штатном режиме,... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T16:10

2021-02-20T16:10

2021-02-20T17:17

москва

экономика

территориальная генерирующая компания № 2

происшествия

россия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной, не располагает информацией о его причинах, компания продолжает работать в штатном режиме, надеется на скорое прояснение ситуации, сообщили РИА Новости в ТГК-2."ПАО "ТГК-2" подтверждает факт задержания генерального директора. В настоящее время в компании отсутствует информация кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна. Компания надеется на то, что в ближайшее время ситуация прояснится и будет получена исчерпывающая информация", - заявили в компании."Несмотря на то, что силовыми ведомствами выбран не самый удачный период для проведения подобных мероприятий - идёт разгар отопительного сезона - компания ПАО "ТГК-2" продолжает работать в штатном режиме и выполнять социально значимые задачи по обеспечению регионов присутствия тепловой и электрической энергией", - добавили в ТГК-2.Также в пресс-службе компании отметили, что только за 2020 год взнос ТГК-2 в бюджеты разных уровней составил более 2,9 миллиарда рублей, в том числе в федеральный бюджет - 1,4 миллиарда рублей, в бюджеты субъектов - 1,5 миллиарда рублей.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежды Пинигиной в Москве.

https://ria.ru/20210219/vzyatka-1598221723.html

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Кадры задержания гендиректора "ТГК-2" ФСБ предоставила видео задержания по делу ТГК-2. Уголовное дело открыто в отношении представителей руководства АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2" по подозрению в причинении ущерба АО "Архоблэнерго" в размере 350 миллионов рублей. 2021-02-20T16:10 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, экономика, территориальная генерирующая компания № 2, происшествия, россия