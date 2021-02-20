https://ria.ru/20210220/zaderzhanie-1598367131.html
ТГК-2 подтвердила сообщения о задержании гендиректора Пинигиной
ТГК-2 подтвердила сообщения о задержании гендиректора Пинигиной
ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной, не располагает информацией о его причинах, компания продолжает работать в штатном режиме,... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T16:10
2021-02-20T16:10
2021-02-20T17:17
москва
экономика
территориальная генерирующая компания № 2
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной, не располагает информацией о его причинах, компания продолжает работать в штатном режиме, надеется на скорое прояснение ситуации, сообщили РИА Новости в ТГК-2."ПАО "ТГК-2" подтверждает факт задержания генерального директора. В настоящее время в компании отсутствует информация кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна. Компания надеется на то, что в ближайшее время ситуация прояснится и будет получена исчерпывающая информация", - заявили в компании."Несмотря на то, что силовыми ведомствами выбран не самый удачный период для проведения подобных мероприятий - идёт разгар отопительного сезона - компания ПАО "ТГК-2" продолжает работать в штатном режиме и выполнять социально значимые задачи по обеспечению регионов присутствия тепловой и электрической энергией", - добавили в ТГК-2.Также в пресс-службе компании отметили, что только за 2020 год взнос ТГК-2 в бюджеты разных уровней составил более 2,9 миллиарда рублей, в том числе в федеральный бюджет - 1,4 миллиарда рублей, в бюджеты субъектов - 1,5 миллиарда рублей.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежды Пинигиной в Москве.
https://ria.ru/20210219/vzyatka-1598221723.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
Кадры задержания гендиректора "ТГК-2"
ФСБ предоставила видео задержания по делу ТГК-2. Уголовное дело открыто в отношении представителей руководства АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2" по подозрению в причинении ущерба АО "Архоблэнерго" в размере 350 миллионов рублей.
2021-02-20T16:10
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика, территориальная генерирующая компания № 2, происшествия, россия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ТГК-2
подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной, не располагает информацией о его причинах, компания продолжает работать в штатном режиме, надеется на скорое прояснение ситуации, сообщили РИА Новости в ТГК-2.
"ПАО "ТГК-2" подтверждает факт задержания генерального директора. В настоящее время в компании отсутствует информация кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна. Компания надеется на то, что в ближайшее время ситуация прояснится и будет получена исчерпывающая информация", - заявили в компании.
"Несмотря на то, что силовыми ведомствами выбран не самый удачный период для проведения подобных мероприятий - идёт разгар отопительного сезона - компания ПАО "ТГК-2" продолжает работать в штатном режиме и выполнять социально значимые задачи по обеспечению регионов присутствия тепловой и электрической энергией", - добавили в ТГК-2.
Также в пресс-службе компании отметили, что только за 2020 год взнос ТГК-2 в бюджеты разных уровней составил более 2,9 миллиарда рублей, в том числе в федеральный бюджет - 1,4 миллиарда рублей, в бюджеты субъектов - 1,5 миллиарда рублей.
"Сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджет Архангельской области, составила - более 378 миллионов рублей, что составило 24% от общей суммы, перечисленных в бюджеты субъектов Российской Федерации налогов и сборов в 2020 году. На текущую дату, 20.02.2021, у общества отсутствует задолженность перед бюджетами всех уровней по уплате налогов и сборов", - добавили в ТГК-2.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежды Пинигиной в Москве
.