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ТГК-2 подтвердила сообщения о задержании гендиректора Пинигиной
ТГК-2 подтвердила сообщения о задержании гендиректора Пинигиной
ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной, не располагает информацией о его причинах, компания продолжает работать в штатном режиме,... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T16:10
2021-02-20T17:17
москва
экономика
территориальная генерирующая компания № 2
происшествия
россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной, не располагает информацией о его причинах, компания продолжает работать в штатном режиме, надеется на скорое прояснение ситуации, сообщили РИА Новости в ТГК-2."ПАО "ТГК-2" подтверждает факт задержания генерального директора. В настоящее время в компании отсутствует информация кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна. Компания надеется на то, что в ближайшее время ситуация прояснится и будет получена исчерпывающая информация", - заявили в компании."Несмотря на то, что силовыми ведомствами выбран не самый удачный период для проведения подобных мероприятий - идёт разгар отопительного сезона - компания ПАО "ТГК-2" продолжает работать в штатном режиме и выполнять социально значимые задачи по обеспечению регионов присутствия тепловой и электрической энергией", - добавили в ТГК-2.Также в пресс-службе компании отметили, что только за 2020 год взнос ТГК-2 в бюджеты разных уровней составил более 2,9 миллиарда рублей, в том числе в федеральный бюджет - 1,4 миллиарда рублей, в бюджеты субъектов - 1,5 миллиарда рублей.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежды Пинигиной в Москве.
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Кадры задержания гендиректора "ТГК-2"
ФСБ предоставила видео задержания по делу ТГК-2. Уголовное дело открыто в отношении представителей руководства АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2" по подозрению в причинении ущерба АО "Архоблэнерго" в размере 350 миллионов рублей.
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москва, экономика, территориальная генерирующая компания № 2, происшествия, россия

ТГК-2 подтвердила сообщения о задержании гендиректора Пинигиной

16:10 20.02.2021 (обновлено: 17:17 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной, не располагает информацией о его причинах, компания продолжает работать в штатном режиме, надеется на скорое прояснение ситуации, сообщили РИА Новости в ТГК-2.
"ПАО "ТГК-2" подтверждает факт задержания генерального директора. В настоящее время в компании отсутствует информация кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна. Компания надеется на то, что в ближайшее время ситуация прояснится и будет получена исчерпывающая информация", - заявили в компании.
"Несмотря на то, что силовыми ведомствами выбран не самый удачный период для проведения подобных мероприятий - идёт разгар отопительного сезона - компания ПАО "ТГК-2" продолжает работать в штатном режиме и выполнять социально значимые задачи по обеспечению регионов присутствия тепловой и электрической энергией", - добавили в ТГК-2.
Также в пресс-службе компании отметили, что только за 2020 год взнос ТГК-2 в бюджеты разных уровней составил более 2,9 миллиарда рублей, в том числе в федеральный бюджет - 1,4 миллиарда рублей, в бюджеты субъектов - 1,5 миллиарда рублей.
"Сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджет Архангельской области, составила - более 378 миллионов рублей, что составило 24% от общей суммы, перечисленных в бюджеты субъектов Российской Федерации налогов и сборов в 2020 году. На текущую дату, 20.02.2021, у общества отсутствует задолженность перед бюджетами всех уровней по уплате налогов и сборов", - добавили в ТГК-2.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежды Пинигиной в Москве.
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