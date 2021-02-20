https://ria.ru/20210220/whatsapp-1598382052.html
WhatsApp применит санкции к тем, кто не примет новые правила
WhatsApp применит санкции к тем, кто не примет новые правила
WhatsApp усложнит жизнь тем пользователям, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности. Об этом со ссылкой на письмо,... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:11
2021-02-20T17:11
2021-02-20T17:25
наука
whatsapp inc.
технологии
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. WhatsApp усложнит жизнь тем пользователям, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности. Об этом со ссылкой на письмо, направленное мессенджером компании-партнеру, сообщает TechCrunch.Пока человек, использующий WhatsApp, может игнорировать баннер с новыми условиями конфиденциальности, согласно которому, данные о номере телефона будут переданы Facebook. Такая возможность сохранится до 15 мая.После компания применит санкции к такому "молчуну" — через несколько недель пользователям оставят возможность принимать звонки и уведомления, но отнимут функцию просмотра и отправки сообщения из приложения.Предполагается, что на этом WhatsApp не остановится. Если этих мер будет недостаточно, чтобы пользователь принял новые условия сервиса, то через 120 дней мессенджер имеет право удалить его учетную запись, которая считается неактивной.
https://ria.ru/20210208/funktsiya-1596583669.html
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whatsapp inc., технологии
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. WhatsApp
усложнит жизнь тем пользователям, которые не ознакомятся с информацией о запланированном обновлении конфиденциальности. Об этом со ссылкой на письмо, направленное мессенджером компании-партнеру, сообщает
TechCrunch.
Пока человек, использующий WhatsApp, может игнорировать баннер с новыми условиями конфиденциальности, согласно которому, данные о номере телефона будут переданы Facebook. Такая возможность сохранится до 15 мая.
После компания применит санкции к такому "молчуну" — через несколько недель пользователям оставят возможность принимать звонки и уведомления, но отнимут функцию просмотра и отправки сообщения из приложения.
Предполагается, что на этом WhatsApp не остановится. Если этих мер будет недостаточно, чтобы пользователь принял новые условия сервиса, то через 120 дней мессенджер имеет право удалить его учетную запись, которая считается неактивной.