https://ria.ru/20210220/vzryvchatka-1598433091.html

Немецкого пенсионера заподозрили в отправке посылок со взрывчаткой

Немецкого пенсионера заподозрили в отправке посылок со взрывчаткой

Подозреваемый в отправке ряду компаний посылок со взрывчаткой задержан в Германии, им оказался пенсионер, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T22:48

2021-02-20T22:48

2021-02-20T22:48

баден-вюртемберг

германия

мюнхен

в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Подозреваемый в отправке ряду компаний посылок со взрывчаткой задержан в Германии, им оказался пенсионер, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры Гейдельберга и управления уголовной полиции Баден-Вюртемберга.Как отмечается в заявлении, в ночь на четверг правоохранителям удалось перехватить и обезвредить посылку со взрывчаткой в аэропорту Мюнхена, адресатом был указан производитель детского питания Hipp. Ранее на этой неделе подобные посылки получили предприятие продовольственной компании Wild в Эппельхайме и штаб-квартира сети супермаркетов Lidl в Неккарзульме. В результате инцидентов пострадали четыре человека.Правоохранители указывают, что специальная комиссия под руководством управления уголовной полиции Баден-Вюртемберга вышла на след 66-летнего подозреваемого в пятницу. Вечером того же дня мужчина был задержан по месту жительства.Ранее подозреваемый в поле зрения полиции не попадал.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/radiatsiya-1594920339.html

баден-вюртемберг

германия

мюнхен

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баден-вюртемберг, германия, мюнхен, в мире