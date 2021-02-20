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Немецкого пенсионера заподозрили в отправке посылок со взрывчаткой
Немецкого пенсионера заподозрили в отправке посылок со взрывчаткой
Подозреваемый в отправке ряду компаний посылок со взрывчаткой задержан в Германии, им оказался пенсионер, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T22:48
2021-02-20T22:48
баден-вюртемберг
германия
мюнхен
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Подозреваемый в отправке ряду компаний посылок со взрывчаткой задержан в Германии, им оказался пенсионер, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры Гейдельберга и управления уголовной полиции Баден-Вюртемберга.Как отмечается в заявлении, в ночь на четверг правоохранителям удалось перехватить и обезвредить посылку со взрывчаткой в аэропорту Мюнхена, адресатом был указан производитель детского питания Hipp. Ранее на этой неделе подобные посылки получили предприятие продовольственной компании Wild в Эппельхайме и штаб-квартира сети супермаркетов Lidl в Неккарзульме. В результате инцидентов пострадали четыре человека.Правоохранители указывают, что специальная комиссия под руководством управления уголовной полиции Баден-Вюртемберга вышла на след 66-летнего подозреваемого в пятницу. Вечером того же дня мужчина был задержан по месту жительства.Ранее подозреваемый в поле зрения полиции не попадал.
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баден-вюртемберг, германия, мюнхен, в мире

Немецкого пенсионера заподозрили в отправке посылок со взрывчаткой

22:48 20.02.2021
 
© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Захари Шойрер
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Подозреваемый в отправке ряду компаний посылок со взрывчаткой задержан в Германии, им оказался пенсионер, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры Гейдельберга и управления уголовной полиции Баден-Вюртемберга.
Как отмечается в заявлении, в ночь на четверг правоохранителям удалось перехватить и обезвредить посылку со взрывчаткой в аэропорту Мюнхена, адресатом был указан производитель детского питания Hipp. Ранее на этой неделе подобные посылки получили предприятие продовольственной компании Wild в Эппельхайме и штаб-квартира сети супермаркетов Lidl в Неккарзульме. В результате инцидентов пострадали четыре человека.
Правоохранители указывают, что специальная комиссия под руководством управления уголовной полиции Баден-Вюртемберга вышла на след 66-летнего подозреваемого в пятницу. Вечером того же дня мужчина был задержан по месту жительства.
Ранее подозреваемый в поле зрения полиции не попадал.
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