https://ria.ru/20210220/vytrezviteli-1598424594.html

МВД разрешило забирать пьяных россиян в вытрезвители из квартир

МВД разрешило забирать пьяных россиян в вытрезвители из квартир

МВД разъяснило порядок доставления в вытрезвители пьяных людей из общественных мест или из квартир, проект документа опубликован на федеральном портале... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T21:08

2021-02-20T21:08

2021-02-20T22:44

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. МВД разъяснило порядок доставления в вытрезвители пьяных людей из общественных мест или из квартир, проект документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.Сотрудники полиции могут доставлять в вытрезвители пьяных людей, находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, в скверах, парках, поездах и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В документе отмечается, что утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке лиц будут перевозить в медицинские организации или специализированные учреждения.Кроме того, в вытрезвители будут доставлять лиц, находящихся в жилище, если есть основания считать, что они могут нанести кому-либо вред или испортить имущество. Кроме того, человека могут забрать по письменному заявлению тех, кто находится вместе с ним в доме.В своей работе полицейские должны будут руководствоваться Конституцией, а также "общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами" и другими нормативными актами.В документе также говорится, что с пьяными людьми в общественных местах сотрудники полиции должны будут поступать "с учетом особенностей" ситуации. В частности, при необходимости нетрезвым людям нужно будет оказать первую помощь, а также вызвать медиков и обеспечить сохранность имущества.Документ также предусматривает меры безопасности при доставлении лиц в состоянии опьянения: например, при подобной работе наряд полиции должен быть в составе не менее двух человек и должен ехать на служебном транспорте. Нужно будет также убедиться, что у пьяных людей нет оружия или предметов, которые можно использовать как оружие.

https://ria.ru/20210209/vitrezviteli-1596651844.html

https://ria.ru/20201226/vytrezvitel-1590959662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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