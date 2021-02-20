https://ria.ru/20210220/vytrezviteli-1598424594.html
МВД разрешило забирать пьяных россиян в вытрезвители из квартир
МВД разрешило забирать пьяных россиян в вытрезвители из квартир
МВД разъяснило порядок доставления в вытрезвители пьяных людей из общественных мест или из квартир, проект документа опубликован на федеральном портале... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T21:08
2021-02-20T21:08
2021-02-20T22:44
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. МВД разъяснило порядок доставления в вытрезвители пьяных людей из общественных мест или из квартир, проект документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.Сотрудники полиции могут доставлять в вытрезвители пьяных людей, находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, в скверах, парках, поездах и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В документе отмечается, что утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке лиц будут перевозить в медицинские организации или специализированные учреждения.Кроме того, в вытрезвители будут доставлять лиц, находящихся в жилище, если есть основания считать, что они могут нанести кому-либо вред или испортить имущество. Кроме того, человека могут забрать по письменному заявлению тех, кто находится вместе с ним в доме.В своей работе полицейские должны будут руководствоваться Конституцией, а также "общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами" и другими нормативными актами.В документе также говорится, что с пьяными людьми в общественных местах сотрудники полиции должны будут поступать "с учетом особенностей" ситуации. В частности, при необходимости нетрезвым людям нужно будет оказать первую помощь, а также вызвать медиков и обеспечить сохранность имущества.Документ также предусматривает меры безопасности при доставлении лиц в состоянии опьянения: например, при подобной работе наряд полиции должен быть в составе не менее двух человек и должен ехать на служебном транспорте. Нужно будет также убедиться, что у пьяных людей нет оружия или предметов, которые можно использовать как оружие.
https://ria.ru/20210209/vitrezviteli-1596651844.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. МВД
разъяснило порядок доставления в вытрезвители пьяных людей из общественных мест или из квартир, проект документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Сотрудники полиции могут доставлять в вытрезвители пьяных людей, находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, железнодорожных станциях, в скверах, парках, поездах и других общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. В документе отмечается, что утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке лиц будут перевозить в медицинские организации или специализированные учреждения.
Кроме того, в вытрезвители будут доставлять лиц, находящихся в жилище, если есть основания считать, что они могут нанести кому-либо вред или испортить имущество. Кроме того, человека могут забрать по письменному заявлению тех, кто находится вместе с ним в доме.
В своей работе полицейские должны будут руководствоваться Конституцией, а также "общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации
, федеральными конституционными законами" и другими нормативными актами.
В документе также говорится, что с пьяными людьми в общественных местах сотрудники полиции должны будут поступать "с учетом особенностей" ситуации. В частности, при необходимости нетрезвым людям нужно будет оказать первую помощь, а также вызвать медиков и обеспечить сохранность имущества.
Документ также предусматривает меры безопасности при доставлении лиц в состоянии опьянения: например, при подобной работе наряд полиции должен быть в составе не менее двух человек и должен ехать на служебном транспорте. Нужно будет также убедиться, что у пьяных людей нет оружия или предметов, которые можно использовать как оружие.