https://ria.ru/20210220/voennye-1598335197.html

В ЛНР считают, что украинские силовики получили тайный приказ стрелять

В ЛНР считают, что украинские силовики получили тайный приказ стрелять

Украинские силовики получили "тайный приказ стрелять" после заседания Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, считает представитель самопровозглашенной РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:03

2021-02-20T14:03

2021-02-20T14:03

сцкк

луганская народная республика

киев

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 20 фев - РИА Новости. Украинские силовики получили "тайный приказ стрелять" после заседания Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, считает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.В субботу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские силовики открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному Народной милиции республики поселку Лозовое в Донбассе."Решение СНБО в действии?! Под минометным обстрелом Лозовое… Никаким ответных огнём это не является. Обстрелов со стороны ЛНР просто не было. Киев в одностороннем порядке нарушил режим "тишины" и ведёт обстрелы нашей территории. Но "западные гаранты" узнают об этом не раньше понедельника. У них законный выходной. А пока вооруженные формирования Украины получили тайный приказ стрелять", - написал Мирошник в Telegram-канале.В пятницу Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, приняты решения, они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что его участники вернулись к рассмотрению пяти сценариев по Донбассу. В МИД ЛНР высказали предположение, что официальный Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210216/vzryv-1597613937.html

луганская народная республика

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сцкк, луганская народная республика, киев, украина, в мире