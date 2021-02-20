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Врач призвала россиян "запивать" стресс
Врач призвала россиян "запивать" стресс
Стрессовые ситуации нельзя "заедать" даже полезной пищей; вместо этого надо "запивать" их водой или снимать эмоциональное напряжение физической нагрузкой,... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T04:11
2021-02-20T10:28
зухра павлова
россия
здоровье
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питание
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Стрессовые ситуации нельзя "заедать" даже полезной пищей; вместо этого надо "запивать" их водой или снимать эмоциональное напряжение физической нагрузкой, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова."Запивая" такие ситуации, человек разрывает логическую цепь. При напряжении мозг стимулирует надпочечники для выработки кортизола — гормона стресса, а при употреблении воды эта связь прекращается, объяснила врач.Другой способ сгладить последствия напряжения — дать организму физическую нагрузку."Почему, когда человек нервничает, он начинает ходить? Это такая защитная реакция, но ее можно простимулировать сознательно. Если поделать что-то физически, то уменьшается стрессогенность", — посоветовала Павлова.
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зухра павлова, россия, здоровье, диета, питание, общество

Врач призвала россиян "запивать" стресс

04:11 20.02.2021 (обновлено: 10:28 20.02.2021)
 
CC0 / insightzaoya / Стакан водыСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
CC0 / insightzaoya / Стакан воды
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Стрессовые ситуации нельзя "заедать" даже полезной пищей; вместо этого надо "запивать" их водой или снимать эмоциональное напряжение физической нагрузкой, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

"Сам факт заедания стимулирует к приему пищи. Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой и вы пойдете за гамбургером или чем-то таким", — считает Павлова.

"Запивая" такие ситуации, человек разрывает логическую цепь. При напряжении мозг стимулирует надпочечники для выработки кортизола — гормона стресса, а при употреблении воды эта связь прекращается, объяснила врач.
Другой способ сгладить последствия напряжения — дать организму физическую нагрузку.
"Почему, когда человек нервничает, он начинает ходить? Это такая защитная реакция, но ее можно простимулировать сознательно. Если поделать что-то физически, то уменьшается стрессогенность", — посоветовала Павлова.
Правда тела
"Правда тела". Вода: когда, как и сколько ее пить
17 февраля, 12:00
 
Зухра ПавловаРоссияЗдоровьедиетаПитаниеОбщество
 
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