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Врач призвала россиян "запивать" стресс

Врач призвала россиян "запивать" стресс

Стрессовые ситуации нельзя "заедать" даже полезной пищей; вместо этого надо "запивать" их водой или снимать эмоциональное напряжение физической нагрузкой,... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T04:11

2021-02-20T04:11

2021-02-20T10:28

зухра павлова

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"Правда тела". Вода: когда, как и сколько ее пить Что произойдет с организмом, если каждое утро пить воду, и почему крайне важно, какой она температуры? Нужно ли заставлять себя пить, если не хочется? Как рассчитать свою норму, и можно ли заменить воду чаем или соком? И наконец - поможет ли это похудеть? Разбираем самые популярные вопросы о питьевом режиме. audio/mpeg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Стрессовые ситуации нельзя "заедать" даже полезной пищей; вместо этого надо "запивать" их водой или снимать эмоциональное напряжение физической нагрузкой, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова."Запивая" такие ситуации, человек разрывает логическую цепь. При напряжении мозг стимулирует надпочечники для выработки кортизола — гормона стресса, а при употреблении воды эта связь прекращается, объяснила врач.Другой способ сгладить последствия напряжения — дать организму физическую нагрузку."Почему, когда человек нервничает, он начинает ходить? Это такая защитная реакция, но ее можно простимулировать сознательно. Если поделать что-то физически, то уменьшается стрессогенность", — посоветовала Павлова.

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зухра павлова, россия, здоровье, диета, питание, общество