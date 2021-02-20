https://ria.ru/20210220/virus-1598388696.html

В России впервые в мире выявили заражение птичьим гриппом H5N8 у человека

В России впервые в мире выявили заражение птичьим гриппом H5N8 у человека

Специалисты центра "Вектор" подтвердили первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А. Об этом в эфире "России 24" сообщила глава... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T17:44

2021-02-20T17:44

2021-02-20T17:44

ринат максютов

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Специалисты центра "Вектор" подтвердили первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А. Об этом в эфире "России 24" сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ученые смогли выделить генетический материал заболевания у семерых работников фабрики на юге страны, где в декабре 2020 года зафиксировали вспышку гриппа у птиц. Мероприятия по защите людей и животных провели в короткие сроки, что позволило остановить распространение инфекции."Все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким", — добавила Попова.Глава Роспотребнадзора также отметила, что вирус пока не может передаваться от человека к человеку, но это может произойти из-за его мутации.При этом Попова отметила, что открытие российских ученых дает возможность подготовиться к изменениям вируса, создать тест-системы и произвести вакцину.Создание лекарстваДиректор центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире "Первого канала" заявил, что уже сейчас есть вомзожность приступить к разработке вакцины."Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", — отметил он.В шаге от пандемииПо словам врача и телеведущего Александра Мясникова человечество сейчас находится в шаге от новой пандемии. Он напомнил, что птичий грипп Н5N1 передавался к человеку не часто, но с "ужасающей смертностью". По данным ВОЗ, с 2003 года им заразились 860 человек, смертность составила 53 процента."Расслабляться нельзя. Инфекции выходят на лидирующие позиции в структуре болезней и иногда становятся инструментом перекраивания привычного нам мира", — сказал он.Он добавил, что птичий грипп может протекать с умеренной тяжестью либо поражать только пожилых людей и имеющих хронические заболевания. Так, например, было со штаммами Н9N2 и Н7N9.

https://ria.ru/20210219/gripp-1598228839.html

https://ria.ru/20210220/vspyshka-1598385620.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Попова о новом птичьем гриппе: "У нас есть время подготовиться" Ученые выделили генетический материал этого заболевания у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышки. Все мероприятия по защите людей и животных провели в очень короткий срок, что позволило остановить распространение инфекции. 2021-02-20T17:44 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество