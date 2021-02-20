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https://ria.ru/20210220/vikipediya-1598258805.html
NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
Доступ к интернет-энциклопедии "Википедия" на всех языках заблокирован в Мьянме, сообщает организация NetBlocks, анализирующая работу интернета. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T02:27
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национальная лига за демократию (нлд)
wikipedia
москва
мьянма
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Доступ к интернет-энциклопедии "Википедия" на всех языках заблокирован в Мьянме, сообщает организация NetBlocks, анализирующая работу интернета.Позже сервис сообщил, что в Мьянме шестую ночь подряд наблюдается почти полное отключение интернета. По данным организации, доступ в интернет понизился до 13% от обычного уровня.Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав лидеров правительства и правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). В тот же день военные власти объявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести выборы после окончания действия режима чрезвычайного положения, который они ввели в стране на один год. Они обвинили избирком страны и НЛД в массовой фальсификации списков избирателей на выборах 8 ноября 2020 года, которая, по мнению военных, способствовала завышению результатов правящей партии, получившей в результате выборов абсолютное большинство мест в парламенте. Массовые протесты против прихода военных к власти и кампания гражданского неповиновения новым властям продолжаются в Мьянме с первых дней февраля.
https://ria.ru/20210212/my-boremsya-za-demokratiyu--miting-zhiteley-myanmy-u-rossiyskogo-posolstva-1597286434.html
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национальная лига за демократию (нлд), wikipedia, москва, мьянма, в мире

NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках

02:27 20.02.2021 (обновлено: 02:28 20.02.2021)
 
© REUTERS / StringerВоенные возле мэрии города Янгона, Мьянма
Военные возле мэрии города Янгона, Мьянма - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Доступ к интернет-энциклопедии "Википедия" на всех языках заблокирован в Мьянме, сообщает организация NetBlocks, анализирующая работу интернета.

"Мьянма заблокировала версии онлайн-энциклопедии "Википедия" на всех языках в рамках режима интернет-цензуры, установленного военной хунтой после переворота", - говорится в сообщении NetBlocks в Twitter.

Позже сервис сообщил, что в Мьянме шестую ночь подряд наблюдается почти полное отключение интернета. По данным организации, доступ в интернет понизился до 13% от обычного уровня.
Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав лидеров правительства и правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). В тот же день военные власти объявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести выборы после окончания действия режима чрезвычайного положения, который они ввели в стране на один год. Они обвинили избирком страны и НЛД в массовой фальсификации списков избирателей на выборах 8 ноября 2020 года, которая, по мнению военных, способствовала завышению результатов правящей партии, получившей в результате выборов абсолютное большинство мест в парламенте. Массовые протесты против прихода военных к власти и кампания гражданского неповиновения новым властям продолжаются в Мьянме с первых дней февраля.
“Мы боремся за демократию” – митинг жителей Мьянмы у российского посольства - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 21:29
"Мы боремся за демократию". Митинг жителей Мьянмы у посольства РоссииЖители Мьянмы, протестующие против военного переворота, устроили митинг у российского посольства. В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству и немедленно освободить арестованных лидеров.
 
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