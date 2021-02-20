NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:27 20.02.2021 (обновлено: 02:28 20.02.2021)
"Мьянма заблокировала версии онлайн-энциклопедии "Википедия" на всех языках в рамках режима интернет-цензуры, установленного военной хунтой после переворота", - говорится в сообщении NetBlocks в Twitter.
Позже сервис сообщил, что в Мьянме шестую ночь подряд наблюдается почти полное отключение интернета. По данным организации, доступ в интернет понизился до 13% от обычного уровня.
Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав лидеров правительства и правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). В тот же день военные власти объявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести выборы после окончания действия режима чрезвычайного положения, который они ввели в стране на один год. Они обвинили избирком страны и НЛД в массовой фальсификации списков избирателей на выборах 8 ноября 2020 года, которая, по мнению военных, способствовала завышению результатов правящей партии, получившей в результате выборов абсолютное большинство мест в парламенте. Массовые протесты против прихода военных к власти и кампания гражданского неповиновения новым властям продолжаются в Мьянме с первых дней февраля.
12 февраля, 21:29"Мы боремся за демократию". Митинг жителей Мьянмы у посольства РоссииЖители Мьянмы, протестующие против военного переворота, устроили митинг у российского посольства. В Мьянме продолжаются массовые уличные протесты с требованиями к военным вернуть власть демократически избранному правительству и немедленно освободить арестованных лидеров.