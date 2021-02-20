https://ria.ru/20210220/vikipediya-1598258805.html

NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках

NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках

Доступ к интернет-энциклопедии "Википедия" на всех языках заблокирован в Мьянме, сообщает организация NetBlocks, анализирующая работу интернета. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T02:27

2021-02-20T02:27

2021-02-20T02:28

национальная лига за демократию (нлд)

wikipedia

москва

мьянма

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595435821_0:173:3036:1882_1920x0_80_0_0_7b2dcc38232be564fb2f0e28373fb5fe.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Доступ к интернет-энциклопедии "Википедия" на всех языках заблокирован в Мьянме, сообщает организация NetBlocks, анализирующая работу интернета.Позже сервис сообщил, что в Мьянме шестую ночь подряд наблюдается почти полное отключение интернета. По данным организации, доступ в интернет понизился до 13% от обычного уровня.Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав лидеров правительства и правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). В тот же день военные власти объявили о своей приверженности многопартийной демократической системе и пообещали провести выборы после окончания действия режима чрезвычайного положения, который они ввели в стране на один год. Они обвинили избирком страны и НЛД в массовой фальсификации списков избирателей на выборах 8 ноября 2020 года, которая, по мнению военных, способствовала завышению результатов правящей партии, получившей в результате выборов абсолютное большинство мест в парламенте. Массовые протесты против прихода военных к власти и кампания гражданского неповиновения новым властям продолжаются в Мьянме с первых дней февраля.

https://ria.ru/20210212/my-boremsya-za-demokratiyu--miting-zhiteley-myanmy-u-rossiyskogo-posolstva-1597286434.html

москва

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная лига за демократию (нлд), wikipedia, москва, мьянма, в мире