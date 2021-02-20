https://ria.ru/20210220/vaktsiny-1598426050.html

В РФПИ рассказали, как повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer

В РФПИ рассказали, как повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer

Добавление компоненты вакцины "Спутник V" к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им эффективнее бороться с мутациями коронавируса, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T21:32

2021-02-20T21:32

2021-02-20T21:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Добавление компоненты вакцины "Спутник V" к вакцинам Moderna и Pfizer поможет им эффективнее бороться с мутациями коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Да, безусловно (готовы помочь - ред.)", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, готовы ли разработчики "Спутник V" помочь компаниям Moderna и Pfizer."Мы считаем, что добавление нашего компонента в том числе и в вакцину Pfizer, и в другие может более эффективно бороться с мутациями и, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям. Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны", - заявил глава РФПИ.Разработчики вакцины "Спутник V" ранее заявили о начале исследований комбинации вакцин от COVID-19 - российской "Спутник V" и британской AstraZeneca. Азербайджан ранее выдал разрешение на проведение исследований комбинации этих вакцин.Дмитриев в субботу выразил надежду, что оно также вскоре будет одобрено на Ближнем Востоке.Команда "Спутник V" уже предложила AstraZeneca и другим разработчикам, эффективность препаратов которых ниже 90%, использовать комбинацию их вакцины и "Спутник V".Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 30 странах.

https://ria.ru/20210215/sputnik-1597609307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций