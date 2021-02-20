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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598433935.html
Власти Бразилии разрешили закупить вакцину "Спутник V" без конкурса
Власти Бразилии разрешили закупить вакцину "Спутник V" без конкурса
Минздрав Бразилии намерен приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" без тендерных процедур у местного представителя Российского фонда прямых... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T23:07
2021-02-20T23:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
бразилия
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МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Минздрав Бразилии намерен приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" без тендерных процедур у местного представителя Российского фонда прямых инвестиций, следует из постановления, опубликованного в официальном издании правительства.Выдержка из документа, освобождающего "Спутник V" от конкурса при закупке, содержит стоимость лота - 693,6 миллиона реалов (около 128,9 миллиона долларов), а также наименование поставщика - Российский фонд прямых инвестиций в лице местной компании União Química Farmacêutica Nacional.Аналогичным постановлением от конкурса при закупке освобождается вакцина Covaxin разработки индийской Bharat Biotech.Российская и индийская вакцины до сих пор не получили разрешения местного санитарного регулятора Anvisa на экстренное применение, хотя в начале месяца сенат страны устранил формальные препятствия для быстрого одобрения вакцин ведущих мировых лабораторий.В Бразилии для экстренного использования сейчас одобрены вакцины против COVID-19 производства британской AstraZeneca и китайской Sinovac. Кроме того, агентство Anvisa освободило от необходимости в регистрации вакцины, поставляемые по линии международного механизма COVAX."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598398423.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , бразилия

Власти Бразилии разрешили закупить вакцину "Спутник V" без конкурса

23:07 20.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 20 фев - РИА Новости. Минздрав Бразилии намерен приобрести российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" без тендерных процедур у местного представителя Российского фонда прямых инвестиций, следует из постановления, опубликованного в официальном издании правительства.
Выдержка из документа, освобождающего "Спутник V" от конкурса при закупке, содержит стоимость лота - 693,6 миллиона реалов (около 128,9 миллиона долларов), а также наименование поставщика - Российский фонд прямых инвестиций в лице местной компании União Química Farmacêutica Nacional.
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Аналогичным постановлением от конкурса при закупке освобождается вакцина Covaxin разработки индийской Bharat Biotech.
Российская и индийская вакцины до сих пор не получили разрешения местного санитарного регулятора Anvisa на экстренное применение, хотя в начале месяца сенат страны устранил формальные препятствия для быстрого одобрения вакцин ведущих мировых лабораторий.
В Бразилии для экстренного использования сейчас одобрены вакцины против COVID-19 производства британской AstraZeneca и китайской Sinovac. Кроме того, агентство Anvisa освободило от необходимости в регистрации вакцины, поставляемые по линии международного механизма COVAX.
"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaБразилия
 
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