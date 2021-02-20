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Посол России в США привился американской вакциной Moderna
Посол России в США привился американской вакциной Moderna
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что привился американской вакциной от коронавируса Moderna. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T23:00
2021-02-20T23:00
2021-02-20T23:00
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анатолий антонов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что привился американской вакциной от коронавируса Moderna."Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna и через четыре недели ... я сделаю второй укол. Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин. Если в стране, это то, что нас касается, есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться", - сообщил Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, разделительные линии в этой области наносят ущерб безопасности граждан той или иной страны.Moderna впервые опубликовала результаты исследований вакцины от коронавируса 16 ноября. Промежуточные итоги третьей фазы испытания вакцины от COVID-19 показали эффективность 94,5%. Иммунитет к коронавирусу после применения вакцины Moderna продержится по меньшей мере один год, заявил представитель компании Тал Закс.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, анатолий антонов, вашингтон (город)