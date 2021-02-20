Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598433359.html
Посол России в США привился американской вакциной Moderna
Посол России в США привился американской вакциной Moderna
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что привился американской вакциной от коронавируса Moderna. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T23:00
2021-02-20T23:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
анатолий антонов
вашингтон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c2c366e4122d0fd4640e5fe48fcae7a6.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что привился американской вакциной от коронавируса Moderna."Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna и через четыре недели ... я сделаю второй укол. Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин. Если в стране, это то, что нас касается, есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться", - сообщил Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По его словам, разделительные линии в этой области наносят ущерб безопасности граждан той или иной страны.Moderna впервые опубликовала результаты исследований вакцины от коронавируса 16 ноября. Промежуточные итоги третьей фазы испытания вакцины от COVID-19 показали эффективность 94,5%. Иммунитет к коронавирусу после применения вакцины Moderna продержится по меньшей мере один год, заявил представитель компании Тал Закс.
россия
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6c5fc6176534726d8ae6f411ed2f0876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, анатолий антонов, вашингтон (город)

Посол России в США привился американской вакциной Moderna

23:00 20.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что привился американской вакциной от коронавируса Moderna.
"Неделю тому назад я сделал вакцину Moderna и через четыре недели ... я сделаю второй укол. Тем самым я просто хочу подчеркнуть, что мы не политизируем проблему вакцин. Если в стране, это то, что нас касается, есть хорошая вакцина, возможность сохранить свое здоровье, надо этим пользоваться", - сообщил Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, разделительные линии в этой области наносят ущерб безопасности граждан той или иной страны.
Moderna впервые опубликовала результаты исследований вакцины от коронавируса 16 ноября. Промежуточные итоги третьей фазы испытания вакцины от COVID-19 показали эффективность 94,5%. Иммунитет к коронавирусу после применения вакцины Moderna продержится по меньшей мере один год, заявил представитель компании Тал Закс.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоАнатолий АнтоновВашингтон (город)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния