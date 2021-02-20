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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598322279.html
"КовиВак" защитит от коронавируса минимум на год, считают эксперты
"КовиВак" защитит от коронавируса минимум на год, считают эксперты
Защита от коронавируса после вакцины центра имени Чумакова "КовиВак" предположительно будет длиться минимум год, иммунный ответ будет сильным, но без вредных... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:06
2021-02-20T13:12
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защита от коронавируса после вакцины центра имени Чумакова "КовиВак" предположительно будет длиться минимум год, иммунный ответ будет сильным, но без вредных последствий, считают опрошенные РИА Новости эксперты."Иммунитет на эту вакцину будет вырабатываться, скорее всего, по нескольким звеньям иммунного ответа: и антитела будут вырабатываться, и клетки памяти будут вырабатываться. Предварительно, она будет давать длительный иммунитет, минимум год", - рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.Платформа, на которой создан "КовиВак", по словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, уже проверена."Это цельновирионная вакцина, "убитая", такое слово принято в биотехнологии. Вирус выращен в культуре ткани, инактивирован и очищен. (Вакцина) содержит все абсолютно компоненты вируса, поэтому ответ сильный, приближающийся к живой вакцине, но без возможных вредных побочных эффектов, характерных для аттенуированных вакцин, содержащих живые ослабленные бактерии или вирусы", - добавил Жемчугов.О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.
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вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

"КовиВак" защитит от коронавируса минимум на год, считают эксперты

13:06 20.02.2021 (обновлено: 13:12 20.02.2021)
 
Третья российская вакцина от коронавируса "КовиВак"
Третья российская вакцина от коронавируса КовиВак - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Защита от коронавируса после вакцины центра имени Чумакова "КовиВак" предположительно будет длиться минимум год, иммунный ответ будет сильным, но без вредных последствий, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Иммунитет на эту вакцину будет вырабатываться, скорее всего, по нескольким звеньям иммунного ответа: и антитела будут вырабатываться, и клетки памяти будут вырабатываться. Предварительно, она будет давать длительный иммунитет, минимум год", - рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Платформа, на которой создан "КовиВак", по словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям Владислава Жемчугова, уже проверена.
"Это цельновирионная вакцина, "убитая", такое слово принято в биотехнологии. Вирус выращен в культуре ткани, инактивирован и очищен. (Вакцина) содержит все абсолютно компоненты вируса, поэтому ответ сильный, приближающийся к живой вакцине, но без возможных вредных побочных эффектов, характерных для аттенуированных вакцин, содержащих живые ослабленные бактерии или вирусы", - добавил Жемчугов.
О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
13:04Распространение коронавируса
Инфекционист сравнил российские вакцины от коронавируса
Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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