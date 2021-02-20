https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598321640.html

Инфекционист сравнил российские вакцины от коронавируса

Инфекционист сравнил российские вакцины от коронавируса

Вакцина "Спутник V" лучше всего подходит при первой вакцинации от коронавируса, для поддержания иммунитета, скорее всего, будет выбираться "КовиВак" центра... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:04

2021-02-20T13:04

2021-02-20T13:07

евгений тимаков

россия

коммунарка (москва)

михаил мишустин

российская академия наук

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вакцина "Спутник V" лучше всего подходит при первой вакцинации от коронавируса, для поддержания иммунитета, скорее всего, будет выбираться "КовиВак" центра имени Чумакова, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков."Первая вакцинация делается "Спутником V", вырабатывая максимально активный и хороший иммунитет на длительный срок. А дальше "Спутник V" уже для повторной вакцинации, скорее всего, не подойдет, потому что иммунитет вырабатывается и на коронавирусную инфекцию, и на тот самый вектор, который входит в состав вакцины. Для последующей вакцинации, которая будет через год-два-три, подойдет как раз вакцина Чумакова", - рассказал РИА Новости Тимаков.О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

россия

коммунарка (москва)

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