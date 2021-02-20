https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598295919.html

Афганистан надеется как можно скорее получить "Спутник V", заявил посол

Афганистан надеется как можно скорее получить "Спутник V", заявил посол

Кабул надеется решить вопрос о поставке "Спутник V" из России как можно скорее, вакцина может стать первой доступной в ИРА, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:25

2021-02-20T11:25

2021-02-20T12:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

ханиф атмар

замир кабулов

москва

в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабул надеется решить вопрос о поставке "Спутник V" из России как можно скорее, вакцина может стать первой доступной в ИРА, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил РИА Новости, что афганские компании ведут переговоры с российскими партнерами об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Мы высоко оцениваем тот факт, что российское правительство изучает наш запрос. Надеемся, что вакцина "Спутник V" станет доступна в Афганистане", - сказал агентству афганский посол.Он добавил, что сам, как и сотрудники дипмиссии, ранее привились этой вакциной."Если процесс ускорится, вероятно, "Спутник V" станет первой доступной вакциной в Афганистане", - подчеркнул он.Посол добавил, что тема поставок "Спутник V" "будет стоять на повестке переговоров" главы МИД Мохаммада Ханифа Атмара в ходе его визита в Москву на следующей неделе. "Для нас это приоритетный вопрос, мы хотели бы получить ее как можно скорее", - заявил он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210219/venesuela-1598247840.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ханиф атмар, замир кабулов, москва, в мире