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https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598295919.html
Афганистан надеется как можно скорее получить "Спутник V", заявил посол
Афганистан надеется как можно скорее получить "Спутник V", заявил посол
Кабул надеется решить вопрос о поставке "Спутник V" из России как можно скорее, вакцина может стать первой доступной в ИРА, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:25
2021-02-20T12:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
ханиф атмар
замир кабулов
москва
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабул надеется решить вопрос о поставке "Спутник V" из России как можно скорее, вакцина может стать первой доступной в ИРА, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад.Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил РИА Новости, что афганские компании ведут переговоры с российскими партнерами об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V"."Мы высоко оцениваем тот факт, что российское правительство изучает наш запрос. Надеемся, что вакцина "Спутник V" станет доступна в Афганистане", - сказал агентству афганский посол.Он добавил, что сам, как и сотрудники дипмиссии, ранее привились этой вакциной."Если процесс ускорится, вероятно, "Спутник V" станет первой доступной вакциной в Афганистане", - подчеркнул он.Посол добавил, что тема поставок "Спутник V" "будет стоять на повестке переговоров" главы МИД Мохаммада Ханифа Атмара в ходе его визита в Москву на следующей неделе. "Для нас это приоритетный вопрос, мы хотели бы получить ее как можно скорее", - заявил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ханиф атмар, замир кабулов, москва, в мире

Афганистан надеется как можно скорее получить "Спутник V", заявил посол

11:25 20.02.2021 (обновлено: 12:04 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабул надеется решить вопрос о поставке "Спутник V" из России как можно скорее, вакцина может стать первой доступной в ИРА, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил РИА Новости, что афганские компании ведут переговоры с российскими партнерами об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Вакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 21:49Распространение коронавируса
Посол Венесуэлы привился "Спутником V"
"Мы высоко оцениваем тот факт, что российское правительство изучает наш запрос. Надеемся, что вакцина "Спутник V" станет доступна в Афганистане", - сказал агентству афганский посол.
Он добавил, что сам, как и сотрудники дипмиссии, ранее привились этой вакциной.
"И я считаю, будет замечательно, если у афганцев появится эта вакцина. В последний раз я встречался с российскими официальными лицами на прошлой неделе, и мы поднимали этот вопрос. Мне ответили, что этот вопрос рассматривается. Сейчас, разумеется, приоритетом для России является сделать доступной вакцину всем россиянам. Мы это понимаем и будем приветствовать любое количество доступных вакцин", - сказал Джавад.
"Если процесс ускорится, вероятно, "Спутник V" станет первой доступной вакциной в Афганистане", - подчеркнул он.
Посол добавил, что тема поставок "Спутник V" "будет стоять на повестке переговоров" главы МИД Мохаммада Ханифа Атмара в ходе его визита в Москву на следующей неделе. "Для нас это приоритетный вопрос, мы хотели бы получить ее как можно скорее", - заявил он.
Читайте полный текст интервью >>
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Ханиф АтмарЗамир КабуловМоскваВ мире
 
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