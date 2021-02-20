Афганистан надеется как можно скорее получить "Спутник V", заявил посол
11:25 20.02.2021 (обновлено: 12:04 20.02.2021)
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Кабул надеется решить вопрос о поставке "Спутник V" из России как можно скорее, вакцина может стать первой доступной в ИРА, заявил в интервью РИА Новости посол Афганистана в Москве Саид Тайеб Джавад.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил РИА Новости, что афганские компании ведут переговоры с российскими партнерами об условиях и объемах возможных поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Мы высоко оцениваем тот факт, что российское правительство изучает наш запрос. Надеемся, что вакцина "Спутник V" станет доступна в Афганистане", - сказал агентству афганский посол.
Он добавил, что сам, как и сотрудники дипмиссии, ранее привились этой вакциной.
"И я считаю, будет замечательно, если у афганцев появится эта вакцина. В последний раз я встречался с российскими официальными лицами на прошлой неделе, и мы поднимали этот вопрос. Мне ответили, что этот вопрос рассматривается. Сейчас, разумеется, приоритетом для России является сделать доступной вакцину всем россиянам. Мы это понимаем и будем приветствовать любое количество доступных вакцин", - сказал Джавад.
"Если процесс ускорится, вероятно, "Спутник V" станет первой доступной вакциной в Афганистане", - подчеркнул он.
Посол добавил, что тема поставок "Спутник V" "будет стоять на повестке переговоров" главы МИД Мохаммада Ханифа Атмара в ходе его визита в Москву на следующей неделе. "Для нас это приоритетный вопрос, мы хотели бы получить ее как можно скорее", - заявил он.