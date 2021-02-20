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Минздрав назвал условия хранения и срок годности вакцины "КовиВак"
Минздрав назвал условия хранения и срок годности вакцины "КовиВак"
Вакцина от коронавируса "КовиВак" центра Чумакова может храниться при температуре от +2 до +8 градусов, срок годности составляет полгода, следует из реестра... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:50
2021-02-20T10:51
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "КовиВак" центра Чумакова может храниться при температуре от +2 до +8 градусов, срок годности составляет полгода, следует из реестра Минздрава РФ."Срок годности: 6 месяцев. Условия хранения: при температуре 2-8 град. Не замораживать", - говорится в регистрационном удостоверении.Согласно реестру, дата окончания действия регистрационного удостоверения - 1 января 2022 года.О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Минздрав назвал условия хранения и срок годности вакцины "КовиВак"

10:50 20.02.2021 (обновлено: 10:51 20.02.2021)
 
Третья российская вакцина от коронавируса "КовиВак"
Третья российская вакцина от коронавируса КовиВак - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "КовиВак" центра Чумакова может храниться при температуре от +2 до +8 градусов, срок годности составляет полгода, следует из реестра Минздрава РФ.
"Срок годности: 6 месяцев. Условия хранения: при температуре 2-8 град. Не замораживать", - говорится в регистрационном удостоверении.
Согласно реестру, дата окончания действия регистрационного удостоверения - 1 января 2022 года.
О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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