https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598288584.html

Минздрав назвал условия хранения и срок годности вакцины "КовиВак"

Минздрав назвал условия хранения и срок годности вакцины "КовиВак"

Вакцина от коронавируса "КовиВак" центра Чумакова может храниться при температуре от +2 до +8 градусов, срок годности составляет полгода, следует из реестра... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:50

2021-02-20T10:50

2021-02-20T10:51

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "КовиВак" центра Чумакова может храниться при температуре от +2 до +8 градусов, срок годности составляет полгода, следует из реестра Минздрава РФ."Срок годности: 6 месяцев. Условия хранения: при температуре 2-8 град. Не замораживать", - говорится в регистрационном удостоверении.Согласно реестру, дата окончания действия регистрационного удостоверения - 1 января 2022 года.О регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество