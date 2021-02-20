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Мишустин рассказал, когда первые дозы вакцины "КовиВак" запустят в оборот
Мишустин рассказал, когда первые дозы вакцины "КовиВак" запустят в оборот
Первые 120 тысяч доз вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной центром имени Чумакова, будут запущены в гражданский оборот в середине марта, сообщил... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T09:55
2021-02-20T09:55
2021-02-20T09:58
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первые 120 тысяч доз вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной центром имени Чумакова, будут запущены в гражданский оборот в середине марта, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", - сказал Мишустин в субботу на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество