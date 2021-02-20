https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598275698.html

Мишустин рассказал, когда первые дозы вакцины "КовиВак" запустят в оборот

Мишустин рассказал, когда первые дозы вакцины "КовиВак" запустят в оборот

Первые 120 тысяч доз вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной центром имени Чумакова, будут запущены в гражданский оборот в середине марта, сообщил... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T09:55

2021-02-20T09:55

2021-02-20T09:58

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коронавирус covid-19

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Первые 120 тысяч доз вакцины от коронавируса "КовиВак", разработанной центром имени Чумакова, будут запущены в гражданский оборот в середине марта, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", - сказал Мишустин в субботу на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество