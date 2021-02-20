https://ria.ru/20210220/ustalost-1598262531.html

В Германии заявили об усталости России от "вечных упреков Запада"

В Германии заявили об усталости России от "вечных упреков Запада"

Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек в интервью Berliner Zeitung указал на ошибки политики... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T06:49

2021-02-20T06:49

2021-02-20T13:01

россия

маттиас платцек

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нато

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германия

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В Германии признали, что Россия устала от вечных упреков Запада

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек в интервью Berliner Zeitung указал на ошибки политики Запад в отношениях с Россией.Немецкий политик привел в пример речь главы МИД России Сергея Лаврова на ноябрьском форуме "Потсдамские встречи". Тогда глава внешнеполитического ведомства указал на усиление курса на сдерживание России со стороны Германии, а также деградацию отношений с ЕС. Тем не менее Лавров добавил, что Москва заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с Берлином.Платцек объяснил, что считает западные ценности и их защиту правильными, но указал, что, по его мнению, представители этих ценностей "должны демонстрировать их на деле, а не на словах".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/peskov-1597699632.html

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россия, маттиас платцек, сергей лавров, нато, евросоюз, москва, германия, европа, сша, в мире