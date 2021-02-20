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В Германии заявили об усталости России от "вечных упреков Запада"
В Германии заявили об усталости России от "вечных упреков Запада"
Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек в интервью Berliner Zeitung указал на ошибки политики... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T06:49
2021-02-20T13:01
россия
маттиас платцек
сергей лавров
нато
евросоюз
москва
германия
европа
сша
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В Германии признали, что Россия устала от вечных упреков Запада
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек в интервью Berliner Zeitung указал на ошибки политики Запад в отношениях с Россией.Немецкий политик привел в пример речь главы МИД России Сергея Лаврова на ноябрьском форуме "Потсдамские встречи". Тогда глава внешнеполитического ведомства указал на усиление курса на сдерживание России со стороны Германии, а также деградацию отношений с ЕС. Тем не менее Лавров добавил, что Москва заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с Берлином.Платцек объяснил, что считает западные ценности и их защиту правильными, но указал, что, по его мнению, представители этих ценностей "должны демонстрировать их на деле, а не на словах".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, маттиас платцек, сергей лавров, нато, евросоюз, москва, германия, европа, сша, в мире

В Германии заявили об усталости России от "вечных упреков Запада"

06:49 20.02.2021 (обновлено: 13:01 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек в интервью Berliner Zeitung указал на ошибки политики Запад в отношениях с Россией.

"Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным", — сказал он.

Немецкий политик привел в пример речь главы МИД России Сергея Лаврова на ноябрьском форуме "Потсдамские встречи". Тогда глава внешнеполитического ведомства указал на усиление курса на сдерживание России со стороны Германии, а также деградацию отношений с ЕС. Тем не менее Лавров добавил, что Москва заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с Берлином.
Платцек объяснил, что считает западные ценности и их защиту правильными, но указал, что, по его мнению, представители этих ценностей "должны демонстрировать их на деле, а не на словах".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 15:19
Песков порассуждал об истоках неприязни Запада к России
 
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