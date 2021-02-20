В Германии заявили об усталости России от "вечных упреков Запада"
06:49 20.02.2021 (обновлено: 13:01 20.02.2021)
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек в интервью Berliner Zeitung указал на ошибки политики Запад в отношениях с Россией.
"Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным", — сказал он.
Немецкий политик привел в пример речь главы МИД России Сергея Лаврова на ноябрьском форуме "Потсдамские встречи". Тогда глава внешнеполитического ведомства указал на усиление курса на сдерживание России со стороны Германии, а также деградацию отношений с ЕС. Тем не менее Лавров добавил, что Москва заинтересована в восстановлении взаимоуважительного диалога с Берлином.
Платцек объяснил, что считает западные ценности и их защиту правильными, но указал, что, по его мнению, представители этих ценностей "должны демонстрировать их на деле, а не на словах".
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