https://ria.ru/20210220/ulyanovsk-1598315357.html

В Ульяновске будут судить подростка, ударившего росгвардейца

В Ульяновске будут судить подростка, ударившего росгвардейца

Суд в Ульяновске рассмотрит уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, ударившего сотрудника Росгвардии на несогласованной акции, сообщает... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:38

2021-02-20T12:38

2021-02-20T12:38

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

алексей навальный

ульяновск

происшествия

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САМАРА, 20 фев - РИА Новости. Суд в Ульяновске рассмотрит уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, ударившего сотрудника Росгвардии на несогласованной акции, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, 23 января несовершеннолетний учащийся находился на несогласованной акции и, видя одетого в форменное обмундирование сотрудника Росгвардии, нанес ему удар по руке. Нападавшему предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношения представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет."После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ленинского района г. Ульяновска данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.

https://ria.ru/20210215/sud-1597514586.html

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россия

ульяновск

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), алексей навальный, ульяновск, происшествия