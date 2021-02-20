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В Киеве заявили, что Россия навсегда потеряла Украину
В Киеве заявили, что Россия навсегда потеряла Украину
Россия навсегда потеряла Украину, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в обращении в честь годовщины Евромайдана. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:23
2021-02-20T15:44
россия
дмитрий кулеба
мид украины
нато
украина
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия навсегда потеряла Украину, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в обращении в честь годовщины Евромайдана.Кулеба добавил, что Киев продолжает двигаться к членству в Евросоюзе и НАТО, а украинцы не будут спрашивать "разрешения" выбирать собственное будущее. В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, названный Евромайданом в честь главной киевской площади — майдана Незалежности. Площадь была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. После госпереворота качество жизни на Украине ухудшилось, страна стала зависима от денежных вливаний МВФ, а на юго-востоке страны разгорелась гражданская война.
https://ria.ru/20210219/evromaydan-1598171848.html
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, нато, украина, в мире

В Киеве заявили, что Россия навсегда потеряла Украину

14:23 20.02.2021 (обновлено: 15:44 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия навсегда потеряла Украину, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в обращении в честь годовщины Евромайдана.

"Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее", — говорится в опубликованном ведомством видеообращении.

Кулеба добавил, что Киев продолжает двигаться к членству в Евросоюзе и НАТО, а украинцы не будут спрашивать "разрешения" выбирать собственное будущее.
В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, названный Евромайданом в честь главной киевской площади — майдана Незалежности. Площадь была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. После госпереворота качество жизни на Украине ухудшилось, страна стала зависима от денежных вливаний МВФ, а на юго-востоке страны разгорелась гражданская война.
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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