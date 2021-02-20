https://ria.ru/20210220/ukraine-1598340266.html
В Киеве заявили, что Россия навсегда потеряла Украину
В Киеве заявили, что Россия навсегда потеряла Украину
Россия навсегда потеряла Украину, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в обращении в честь годовщины Евромайдана. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:23
2021-02-20T14:23
2021-02-20T15:44
россия
дмитрий кулеба
мид украины
нато
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия навсегда потеряла Украину, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в обращении в честь годовщины Евромайдана.Кулеба добавил, что Киев продолжает двигаться к членству в Евросоюзе и НАТО, а украинцы не будут спрашивать "разрешения" выбирать собственное будущее. В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, названный Евромайданом в честь главной киевской площади — майдана Незалежности. Площадь была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. После госпереворота качество жизни на Украине ухудшилось, страна стала зависима от денежных вливаний МВФ, а на юго-востоке страны разгорелась гражданская война.
https://ria.ru/20210219/evromaydan-1598171848.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий кулеба, мид украины, нато, украина, в мире