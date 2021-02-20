https://ria.ru/20210220/ukraine-1598340266.html

В Киеве заявили, что Россия навсегда потеряла Украину

В Киеве заявили, что Россия навсегда потеряла Украину

Россия навсегда потеряла Украину, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в обращении в честь годовщины Евромайдана. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:23

2021-02-20T14:23

2021-02-20T15:44

россия

дмитрий кулеба

мид украины

нато

украина

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия навсегда потеряла Украину, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в обращении в честь годовщины Евромайдана.Кулеба добавил, что Киев продолжает двигаться к членству в Евросоюзе и НАТО, а украинцы не будут спрашивать "разрешения" выбирать собственное будущее. В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, названный Евромайданом в честь главной киевской площади — майдана Незалежности. Площадь была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. После госпереворота качество жизни на Украине ухудшилось, страна стала зависима от денежных вливаний МВФ, а на юго-востоке страны разгорелась гражданская война.

https://ria.ru/20210219/evromaydan-1598171848.html

россия

украина

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россия, дмитрий кулеба, мид украины, нато, украина, в мире