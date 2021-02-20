https://ria.ru/20210220/ukraina-1598398963.html

Британия выделила деньги Украине на "крымские" структуры

Британия выделила деньги Украине на "крымские" структуры

Посольство Великобритании в Киеве выделило Украине 168 тысяч фунтов стерлингов (порядка 235 тысяч долларов) на проект поддержки "крымских" административных... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T18:34

2021-02-20T18:34

2021-02-20T19:23

россия

владимир путин

великобритания

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

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КИЕВ, 20 фев – РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве выделило Украине 168 тысяч фунтов стерлингов (порядка 235 тысяч долларов) на проект поддержки "крымских" административных структур в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины."В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 тысяч фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные госпитали и получать украинские паспорта", - говорится в сообщении на сайте посольства.Отмечается, что Великобритания приветствует новую международную "Крымскую платформу", инициированную Украиной.Парламент Украины в середине февраля обратился к международным организациям и государствам с призывом усилить санкционное давление на Россию и продолжать политику непризнания вхождения Крыма в состав РФ и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в рамках украинской политико-дипломатической инициативы "Крымская платформа". Депутаты также просят международных партнеров противодействовать якобы "милитаризации" Крымского полуострова. Саммит "Крымской платформы" назначен на 23 августа, на нем Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" Крыма.Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210220/krym-1598265764.html

https://ria.ru/20210218/poklonskaya-1598012053.html

россия

великобритания

республика крым

севастополь

украина

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россия, владимир путин, великобритания, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире