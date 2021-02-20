https://ria.ru/20210220/ukraina-1598343070.html

Песков сообщил об ухудшении экономической ситуации на Украине

Песков сообщил об ухудшении экономической ситуации на Украине

Социально-экономическая ситуация на Украине стремительно ухудшается на фоне реакционных и репрессивных тенденций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:33

2021-02-20T14:33

2021-02-20T15:57

россия

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Социально-экономическая ситуация на Украине стремительно ухудшается на фоне реакционных и репрессивных тенденций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков отметил, что на Украине набирает силу реакционная тенденция, репрессивные действия против СМИ и ведущих политиков."Конечно, мы сожалеем, что на фоне этих реакционных и репрессионных действий ухудшается экономическая ситуация стремительно на Украине. Показатели оставляют желать лучшего, много проблем у населения с ростом цен на ЖКХ, с резким лавинообразным ростом. И, конечно, поскольку речь идет о нашем соседе, о соседней для нас стране, подобная экономическая ситуация, социально-экономическая ситуация, я бы сказал, вкупе с проявлением реакции внутренней это, конечно, предмет для серьезной обеспокоенности", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210219/kravchuk-1598250826.html

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2021

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россия, дмитрий песков, украина, в мире