https://ria.ru/20210220/ukraina-1598343070.html
Песков сообщил об ухудшении экономической ситуации на Украине
Песков сообщил об ухудшении экономической ситуации на Украине
Социально-экономическая ситуация на Украине стремительно ухудшается на фоне реакционных и репрессивных тенденций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:33
2021-02-20T14:33
2021-02-20T15:57
россия
дмитрий песков
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_0:244:3205:2047_1920x0_80_0_0_fd1e63b0f5ae136526fc1de6164314db.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Социально-экономическая ситуация на Украине стремительно ухудшается на фоне реакционных и репрессивных тенденций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Песков отметил, что на Украине набирает силу реакционная тенденция, репрессивные действия против СМИ и ведущих политиков."Конечно, мы сожалеем, что на фоне этих реакционных и репрессионных действий ухудшается экономическая ситуация стремительно на Украине. Показатели оставляют желать лучшего, много проблем у населения с ростом цен на ЖКХ, с резким лавинообразным ростом. И, конечно, поскольку речь идет о нашем соседе, о соседней для нас стране, подобная экономическая ситуация, социально-экономическая ситуация, я бы сказал, вкупе с проявлением реакции внутренней это, конечно, предмет для серьезной обеспокоенности", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210219/kravchuk-1598250826.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589692557_89:0:2818:2047_1920x0_80_0_0_d154762b205c7fdb5d9951e3988a1915.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, украина, в мире
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Социально-экономическая ситуация на Украине
стремительно ухудшается на фоне реакционных и репрессивных тенденций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Ранее Песков отметил, что на Украине набирает силу реакционная тенденция, репрессивные действия против СМИ и ведущих политиков.
"Конечно, мы сожалеем, что на фоне этих реакционных и репрессионных действий ухудшается экономическая ситуация стремительно на Украине. Показатели оставляют желать лучшего, много проблем у населения с ростом цен на ЖКХ, с резким лавинообразным ростом. И, конечно, поскольку речь идет о нашем соседе, о соседней для нас стране, подобная экономическая ситуация, социально-экономическая ситуация, я бы сказал, вкупе с проявлением реакции внутренней это, конечно, предмет для серьезной обеспокоенности", - сказал Песков.